إلغاء مسابقة «يوروفيجن» للعام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 05:47 مساء
الفائز بمسابقة "يوروفيجن" 2019 المغني الهولندي دانكان لورنس (أ ف ب)

أُلغيت نسخة العام 2020 من «يوروفيجن» المقررة أساسًا في مدينة روتردام الهولندية في مايو، للمرة الأولى منذ انطلاق هذه المسابقة الغنائية الأوروبية الأبرز قبل 64 عامًا، جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما أعلن المنظمون الأربعاء.

وتجري الجهات المسؤولة عن بث هذه المسابقة محادثات مع سلطات المدينة الهولندية الساحلية لتحديد موعد جديد لاستضافة الحدث الموسيقي البارز الذي يستقطب سنويًّا عشرات ملايين المشاهدين في سائر أنحاء القارة الأوروبية والعالم، وفق «فرانس برس».

وذكرت هيئة البث الأوروبية (إي بي يو) في بيان: «ببالغ الأسى نعلن إلغاء مسابقة يوروفيجن الغنائية للعام 2020 في روتردام».

وأضافت: «خلال الأسابيع القليلة الماضية بحثنا في بدائل عدة تتيح المضي قدمًا» بتنظيم المسابقة الغنائية، لكن «الحالة الضبابية المتأتية من تفشي فيروس كوفيد - 19 في سائر أنحاء أوروبا، والقيود الموضوعة من الحكومات التي تتبع لها جهات البث المشارِكة والسلطات الهولندية دفعت بهيئة البث الأوروبية إلى اتخاذ القرار الصعب باستحالة الاستمرار بالحدث المباشر كما هو مقرر».

وانضمت «يوروفيجن» إلى سلسلة أنشطة ثقافية ورياضية بارزة كان مصيرها الإلغاء أو التأجيل بسبب تفشي الفيروس، بما يشمل كأس أمم أوروبا ومهرجان غلاستونبري الموسيقي البريطاني.

ونالت هولندا حق استضافة «يوروفيجن» بعدما فاز المغني الهولندي دانكن لورنس بنسخة العام الماضي من المسابقة.

واختارت البلاد في أغسطس الماضي مدينة روتردام لتنظيم الحدث.

وكان متوقعًا أن يشارك 65 ألف شخص في الحفلات التسع المرتبطة بالمسابقة التي كانت ستختتم في 16 مايو في قاعة «أهوي» في روتردام.

وأشار المنظمون إلى أن سلطات المدينة «ستواصل المحادثات بشأن استضافة مسابقة يوروفيجن الغنائية في 2021».

وسجلت في هولندا 58 وفاة جراء فيروس «كورونا المستجد» من أصل 2051 حالة في المجموع.

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