«الجونة السينمائي» يفتح باب التقديم لمنطلق «الجونة السينمائي»

الفائزون بجوائز منصة الجونة في الدورة الثالثة العام 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» فتح باب التقديم للدورة الرابعة من منطلق الجونة السينمائي. تُقبل طلبات التقديم الخاصة بمشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير بدءًا من 15 مارس وحتى 15 يونيو 2020، بينما يستمر المهرجان في قبول طلبات التقديم للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج حتى 10 يوليو 2020. تُعلن النتائج في 1 أغسطس 2020، ويُمكن الحصول على نموذج التقديم والشروط اللازمة للتقدم من موقع المهرجان.

تم إنشاء منصة الجونة السينمائية، ذراع الصناعة لمهرجان «الجونة السينمائي»، لتمكين وتعزيز المشاريع الواعدة لصناع السينما المصريين والعرب، ومساعدتهم في إيجاد الدعم الفني والمادي اللازم لها، من خلال مختبر تطوير المشاريع والإنتاج المشترك؛ منطلق الجونة السينمائي.

طلبات التقديم المكتملة سيتم فحصها من قبل لجنة مُعينة من قِبل المهرجان، وسيتم اختيار المشاريع والأفلام المرشحة للجوائز بناءً على محتواها ورؤيتها الفنية والقدرة على تنفيذها ماليًا. بينما ستقوم لجنة دولية من خبراء صناعة الأفلام بتحديد الفائزين بالجوائز. يحصل المشروع الأفضل في مرحلة التطوير وكذلك الفيلم الأفضل في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منطلق الجونة السينمائي، وجائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار أميركي لكل مشروع. أما بقية المشروعات والأفلام المتنافسة فلديها فرص الحصول على الجوائز المُقدمة من المؤسسات الشريكة المختلفة.

وصرح مدير المهرجان، انتشال التميمي، قائلًا: «منذ دورته الأولى تعامل مهرجان الجونة السينمائي مع فعاليات منصة الجونة السينمائية، ليس باعتبارها برنامجًا متميزًا في فعالياته فحسب، بل هو ركن رئيسي من نشاطه واستراتيجيته في تدعيم الصناعة المحلية والإقليمية، ومنبع لإطلاق مبادرات السينمائيين العرب، ولذلك أصبحت أحد أهم المنصات التي تجذب اهتمام الخبراء السينمائيين العرب والأجانب لاكتشاف المشاريع والمواهب العربية».

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بينما عقبت المؤسس المشارك لمهرجان «الجونة السينمائي» ورئيس العمليات، بُشرى رزة، قائلة: «يعتز مهرجان الجونة السينمائي بتمكنه خلال فترة قصيرة من أن يصبح واجهة جاذبة لمشاركات أفضل المواهب العربية مخرجين ومنتجين، وأن تكون منصة الجونة السينمائية عاملا مساعدًا ليس في دعم المشاريع ماديًا أو توفير لقاءات مع أهم الاختصاصيين، بل وأيضًا بالبرنامج الغني لدروس السينما وورش العمل والندوات وحلقات النقاش، والتي تشكل مع أفلام ونشاطات المهرجان الأخرى حاضنة فعالة للمشاريع والأفلام المُشاركة».

تقام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020، بينما تقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2020.