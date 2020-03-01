«الجونة السينمائي» يفتح باب التقديم لدورته الرابعة

الدورة الرابعة للمهرجان تقام في الفترة من 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» بدء استقبال طلبات تقديم الأفلام لدورته الرابعة، التي تقام في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020.

يُفتح باب التقديم بدءًا من الأول من مارس وحتى الـ15 من يوليو 2020. يمكن الوصول إلى نموذج التقديم والقواعد واللوائح الخاصة به من خلال موقع المهرجان.

يقبل المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، والمختارة منها يمكن عرضها في الأقسام المختلفة سواء في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة أو القسم الرسمي - خارج المسابقة.

تتكون لجان تحكيم الأفلام من شخصيات سينمائية مرموقة، تمنح جوائز نجمة الجونة الذهبية أو الفضية أو البرونزية لأفضل الأفلام المشاركة في جميع مسابقاته. إضافة إلى ذلك يمنح المهرجان جائزة خاصة لأفضل فيلم عربي في تلك المسابقات. كما تتضمن الجوائز; جائزتي أفضل ممثل وممثلة للمشاركين في الأفلام الروائية الطويلة. أخيرًا، يمنح المهرجان جائزته الخاصة «سينما من أجل الإنسانية» للفيلم الذي يقدم موضوعًا إنسانيًّا مهمًا.

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وجذبت الدورة الثالثة للمهرجان 740 سينمائيًا، ما بين صناع أفلام وموزعين ووكلاء مبيعات. إضافة إلى 750 مشاركا معتمدا من الصحافة العالمية والإقليمية والمحلية. سجل عدد التذاكر المقطوعة 33 ألف تذكرة، وعرض المهرجان 83 فيلمًا تمثل 44 دولة، وحصلت الأفلام الفائزة على جوائز قدرها 224 ألف دولار في أقسام المسابقات المختلفة.

كرم المهرجان عددًا من الأسماء السينمائية البارزة مثل النجم السينمائي محمد هنيدي والمخرجة والمنتجة مي مصري التي عُرفت بأعمالها الوثائقية ذات الطابع الشعري الإنساني. كما منح المهرجان جائزة الفارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري. كما احتفل المهرجان بمرور 100 عام على مولد الروائي الاستثنائي إحسان عبدالقدوس، نظم المهرجان معرضًا تذكاريًا تخليدًا لذكراه. إضافة إلى ذلك فقد عرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية المرممة حديثًا لمخرجين مثل فريد بوغدير ووالتر سالس وفرانسوا تروفو وفيديريكو فيلليني في قسم العروض الخاصة.

قال مدير المهرجان انتشال التميمي «خلال الدورات الثلاث الماضية تمكن مهرجان الجونة السينمائي من الاستناد إلى أرض صلبة وأصبح منصة رحبة للمشاركين لعرض أعمالهم ومشاريعهم، وفرصة للقاء أقرانهم من الخبراء والإعلاميين والجمهور من جميع أنحاء العالم. نبقى ملتزمين التزامًا راسخًا بتقديم تجربة مهرجانية تثري المتخصصين في الصناعة السينمائية المحلية والإقليمية والدولية».

وأضاف «تقدم المخرجين والمنتجين بأعمالهم للمشاركة في الدورة الرابعة للمهرجان سيغني خيارات برنامجنا وسيوفرون لنا إمكانية مواصلة تقديم برامج غنية، كالتي قدمناها في الدورات الثلاث المنصرمة».

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كما صرح المدير الفني للمهرجان، أمير رمسيس، قائلا: «بعد ثلاث سنوات من الإشادة ببرنامج المهرجان من الجماهير والنقاد والسينمائيين.. ها نحن نبدأ عامنا الرابع بالسؤال المكرر: ماذا بعد؟ هل نستطيع أن نواكب نجاح برنامج الأعوام الماضية؟ بلا شك كلنا حماس وطموح، خاصة ونحن نترقب عددًا كبيرًا من الأعمال المهمة والاكتشافات الفنية الجديدة المتوقع ظهورها في 2020 ونطمح أن نكون أول من يقدمها لجمهور المنطقة كما اعتدنا منذ عامنا الأول».