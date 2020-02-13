«الجونة السینمائي» یعلن موعد انعقاد دورته الرابعة

من فعاليات مهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السینمائي» موعد انعقاد دورته الرابعة، في الفترة ما بین 24 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2020. فیما ستقام أنشطة «منصة الجونة السینمائیة» ذراع الصناعة الخاصة به في الفترة ما بین 26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2020.

وحدد المهرجان موعد استقباله طلبات تقدیم الأفلام من كل الأنواع السینمائیة الطویلة والقصیرة في الفترة ما بین 1 مارس وحتى 15 یولیو 2020.

الدورة الثالثة للمهرجان جذبت 740 سینمائیًا، ما بین صناع أفلام وموزعین ووكلاء مبیعات، إضافة إلى 750 مشاركا معتمدا من الصحافة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة. وسُجل عدد التذاكر المحجوزة 33000 تذكرة، وعرض خلال مدة انعقادها 83 فیلمًا تمثل 44 دولة، وبلغت قیمة جوائز الأفلام الفائزة حوالي 220 ألف دولار أميركي في جمیع أقسام المسابقات.

وأضحى المهرجان وبسبب النجاح الاستثنائي لدوراته السابقة، موضع ثقة صناع الأفلام، ولهذا یشعر بالفخر لتقدیمه عددًا من أبرز أعمال 2019.

كما كَرم المهرجان عددًا من الأسماء السینمائیة البارزة مثل النجم السینمائي محمد هنیدي، والمخرجة / المنتجة المرموقة مي مصري التي عُرفت بأعمالها الوثائقیة ذات الطابع الشعري الإنساني. كما منح المهرجان جائزة «فارایتي» للمخرج السوداني صهیب قسم الباري، الذي فاز فیلمه «الحدیث عن الأشجار» بجائزة نجمة الجونة الذهبیة للفیلم الوثائقي الطویل.

واستضاف المهرجان لأول مرة لجان تحكیم (فیبریسي) و(نیتباك)، كما عقد شراكة ناجحة مع المنظمة الإیطالیة غیر الحكومیة الـ«كونترولوتشي» بالتعاون مع السفارة الإیطالیة في القاهرة.

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يشار إلى أن 5 أفلام شاركت في الدورة الثالثة للمهرجان، حصلت على 11 ترشیحًا لجوائز الأكادیمیة الـ 92. كما رشحت 3 أفلام لنیل جائزة أفضل فیلم أجنبي، عرضت في الجونة ضمن قسم خارج المسابقة، وهي: «طفیلي» و«ألم ومجد» و«البؤساء»، إضافة إلى الفیلم الفائز بنجمة الجونة الفضیة للفیلم الروائي الطویل «عید القربان» لیان كوماسا، أي بنسبة 80 % من الأفلام التي ترشحت لنیل جائزة أفضل فیلم دولي وهي التسمیة الجدیدة لأفضل فیلم ناطق بلغة غیر الإنجلیزیة.

كما تم ترشیح فیلم افتتاح الدورة الثالثة «أد أسترا» لجائزة أفضل تصمیم شریط صوت. وتكلل فیلم «طفیلي» للمخرج الكوري یونغ جون-هو بأربعة جوائز، هي: أفضل فیلم دولي، وأفضل مخرج وأفضل سیناریو أصلي، إضافة إلى جائزة أفضل فیلم وبذلك حقق سبقا لم یتحقق من قبل.

«اتخذ مهرجان الجونة السینمائي مجموعة من الخیارات المعدة بدقة ودراسة مستفیضة لتحسین العمل، آملین أن تلاقي توقعات المجتمع السینمائي والإعلامیین والجمهور، وبفضل التزام وحماس فریق العمل تمكنا من اجتذاب نخبة النتاجات السینمائیة العربیة والدولیة، سواء كان ذلك لمشاهیر المخرجین المتمرسین أو أعمالا أولى لصانعي الأفلام الصاعدین. هذا كله ساهم مساهمة كبیرة في تحفیز الاهتمام الدولي الذي یحظى به المهرجان بشكل متصاعد، مما یدعو للفخر ویدفعنا لبذل المزید». هذا ما عبر عنه مدیر المهرجان انتشال التمیمي.