«مهرجان الجونة»: السودان يفوز بنصيب الأسد.. وهند صبري أفضل ممثلة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | السبت 28 سبتمبر 2019, 12:17 مساء
هند صبري أفضل ممثلة بمهرجان الجونة، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)

اختتم مهرجان «الجونة السينمائي»، مساء الجمعة، دورته الثالثة بحفل أقيم في مسرح المارينا، أعلنت فيه الأفلام الفائزة بالجوائز، التي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أميركي.

وفازت الفنانة التونسية هند صبري بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة، عن دورها في فيلم «نورا تحلم»، ونال جائزة نجمة الجونة أفضل ممثل بارتوش بيلينا، عن دوره في فيلم «عيد القربان».

الأفلام الروائية الطويلة:
ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50 ألف دولار أميركي) إلى فيلم «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلاء. ونال جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25 ألف دولار أميركي) فيلم «عيد القربان» للمخرج يان كوماسا. في حين نال جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15 ألف دولار أميركي) فيلم «آدم» للمخرجة مريم توزاني.

وحاز جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20 ألف دولار أميركي) فيلم «بابيشا» للمخرجة مونية مدور.

الأفلام الوثائقية الطويلة:
نال جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30 ألف دولار أميركي) فيلم «حديث عن الأشجار» للمخرج صهيب قسم الباري.

أما جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15 ألف دولار أميركي) فذهبت إلى فيلم «143 طريق الصحراء» للمخرج حسن فرحاني. وجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم «كابل، مدينة في الريح» للمخرج أبوزار أميني.

وفاز بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10 آلاف دولار أميركي) فيلم «إبراهيم، إلى أجل غير مسمى» للمخرجة لينا العبد.

الأفلام القصيرة:
حاز جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15 ألف دولار أميركي) فيلم «امتحان» للمخرجة سونيا حداد. ونال جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أميركي) فيلم «أمي» للمخرج وسيم جعجع.

وفاز بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4 آلاف دولار أميركي) فيلم «لحم» للمخرجة كاميلا كاتر. أما جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5 آلاف دولار أميركي) فذهبت إلى فيلم «سلام» للمخرجة زين دريعي. وحصل فيلم «السادس عشر من ديسمبر» للمخرج ألفارو جاجو دياز على تنويه لجنة التحكيم الخاص.

أما جائزة سينما من أجل الإنسانية التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20 ألف دولار أميركي) فذهبت إلى فيلم «البوساء» للمخرج لادج لي.

وذهبت جائزة لجنة تحكيم «نيتباك» لأفضل فيلم آسيوي إلى فيلم «كابل، مدينة في الريح» للمخرج أبوزار أميني. وحاز جائزة لجنة تحكيم «فيبريسي» فيلم «1982» للمخرج وليد مؤنس.

وحضر حفل الختام عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم، على رأسهم النجم العالمي ستيفن سيغال، فضلا عن يسرا وبسمة وأروى جودة، وكذلك الفنان أحمد السقا، الذي قدم جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان المصري محمد هنيدي.

«في الجون» و«ميكا» أبرز الحاصلين على دعم منصة الجونة السينمائية

فوز الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلاء بنجمة الجونة الذهبية، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
سميح ساويرس وحرمه في ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
درة في ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
آسر ياسين وحرمه في ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
محمد هنيدي وسط نجيب ساويرس (يمين) وأحمد السقا خلال تكريه في ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
حلا شيحة في ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
ستيفين سيغال في ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر، 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)
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