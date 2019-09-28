«في الجون» و«ميكا» أبرز الحاصلين على دعم منصة الجونة السينمائية

انتهت فعاليات منصة الجونة، مساء الخميس، والتي عقدت على هامش مهرجان «الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

انتهت فعاليات منصة الجونة، مساء الخميس، التي عقدت على هامش مهرجان «الجونة السينمائي»، فيما بدأ الحفل بكلمة لمدير المهرجان، انتشال التميمي، حيث أثنى على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائية على مجهوداتهم طوال أيام المنصة، شكر كل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي.

ووجهت مديرة منصة الجونة السينمائية، سيزا زايد، الشكر للحضور وكل فريق العمل، كما شكرت كلا من بشرى وعمرو منسي وانتشال التميمي وأمير رمسيس لدعمهم الدائم.

ومنحت الجوائز بعد تقييم الأعمال من قبل لجنة من خبراء السينما، حيث اختارت مشروعا في «مرحلة التطوير»، وفيلما في مرحلة ما بعد الإنتاج، وحصل كل منهما على «شهادة منصة الجونة السينمائية» وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار. ونال هذه الجائزة من المشاريع في مرحلة التطوير فيلم «جني» للمخرج «إيلي داغر» من لبنان. بينما حصل فيلم «نفس» للمخرج «ريمي عيتاني» على نفس الجائزة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

بعد ذلك تم بدء توزيع جوائز الرعاة، حيث حصل فيلم «جني» على جائزة قدرها 15 ألف دولار من مؤسسة دروسوس، حيث سلم الجائزة السيد عمر سامح من المؤسسة، للمخرج إيلي داغر.

وفاز فيلم «في الجون» للمخرج تامر عشري بجائزة «آي برودكشن» بقيمة عشرة آلاف دولار، وسلم الجائزة مسؤول الشركة أحمد فهمي. بينما حصل فيلم «ياللا بابا» للمخرجة إنجي عبيد على جائزة وقدرها 15 ألف دولار من «الطاهر ميديا برودكشن». وحصل فيلم «في الجون» لتامر عشري على جائزة أخرى بقيمة عشرة آلاف دولار من شركة «إيرغو ميديا فنتشرز».

وسلم محمود البط جائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب «ART» وقيمتها عشرة آلاف دولار لفيلم «بنات عبدالرحمن» وتسلم الجائزة مخرج الفيلم الأردني «زيد أبو حمدان». وحصل فيلم «نافورة الباخشي سراي» للمخرج محمد طاهر على جائزة شركة «سينرجي فيلم» بقيمة عشرة آلاف دولار.

قائمة المشاركين في الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية

وحصل فيلم «كابتن الزعتري» للمخرج علي العربي على جائزة «نيو سينشري برودكشنز» بقيمة عشرة آلاف دولار. وفاز فيلم «رأس مقطوعة» للمخرج التونسي لطفي عاشور بجائزة قدرها عشرة آلاف دولار والمقدمة من شركة «لاجوني فيلم برودكشنز». وفاز فيلم «بنات عبدالرحمن» بجائزة مقدمة من «روتانا» بقيمة عشرة آلاف دولار. وفاز فيلم «في الجون» بجائزة أخرى بقيمة خمسة آلاف دولار مقدمة من «ورق» بدعم من شركة «ماجيك بينز». كما فاز فيلم «ميكا» للمخرج المغربي إسماعيل فرخوني بجائزة من شبكة قنوات OSN بقيمة 50 ألف ولار. وفاز فيلم «نافورة الباخشي سراي» بجائزة قدرها 15 ألف دولار مقدمة من منتدى «فيلم إندبندنت».

وفاز فيلم «في الجون» للمخرج تامر عشري بالجائزة المقدمة من فيلم «إندبندنت» والسفارة الأميركية، بقيمة 15 ألف دولار لمشاركة كاتب سيناريو في إقامة فنية (7 أيام في لوس أنجليس).

وفاز فيلم «السبعينات المظلمة» للمخرج المغربي علي الصافي، بجائزة مقدمة من «ذا سيل بوست برودكشنز» لخدمات المونتاج وقيمتها عشرة آلاف دولار. وحصل فيلم «كابتن الزعتري» على جائزة بقيمة عشرة آلاف دولار مقدمة من «ذا سيل كرييتيف ميديا سولوشننز».

وحصل فيلم «في الجون» على دعم عيني غير محدود لخدمات مواقع التصوير من «داخلي وسط البلد». وحصل فيلم «البحث عن سعدة» للمخرج الفلسطيني عرين عمري على جائزة قدرها خمسة آلاف دولار مقدمة من «آرت سيتي فور سينما أند تي في برودكشن».

وأخيرا، أعلنت مبادرة التعبير السينمائي العالمي «إيفتا» عن مشاركة كل من فيلم «موسم» وفيلم «كابتن الزعتري» لحضور ورشة عمل أو مختبر إبداعي في مهرجان شريك للمبادرة.

وكان من أبرز الحضور كل من الفنانة صبا مبارك، والفنانة بشرى، مدير عمليات المهرجان، والمخرج خيري بشارة، والمنتجة دينا إمام، والمخرج السوري طلال دركي، وانتشال التميمي، مدير المهرجان.