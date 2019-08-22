قائمة المشاركين في الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية

الفائزون بجوائز التطوير العام 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

ساعدت منصة الجونة السينمائية، ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان «الجونة السينمائي»، منذ بدايتها، العديد من صناع الأفلام العرب، ووفرت لهم الدعم الفني والمالي اللازم. وهذا العام، استقبل منطلق الجونة السينمائي، مختبر الإبداع وتطوير المشاريع، نحو 133 طلب تقديم (92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج).

تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة) بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وإمكانية التنفيذ المالية.

وأعلن مهرجان «الجونة السينمائي» عن القائمة النهائية للمشاريع والأفلام المشاركة من عدة بلدان من المنطقة العربية / منطقة الشرق الأوسط، في الدورة الثالثة لمنطلق الجونة السينمائي.

وتتضمن مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير: «موسم» لريم مجدي (المغرب) و«رأس مقطوعة» للُطفي عاشور (تونس) و«في الجون» لتامر عشري (مصر) و«تونس جربة» لآمال قلاتي (تونس) و«جنى» لإيلي داغ (لبنان) و«ابتسامة ثُريا» لسيريل عريس (لبنان) و«بنات عبد الرحمن» لزيد أبو حمدان (الأردن).

أما مشاريع الأفلام الوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير فتتضمن: «نافورة الباخشي سراي» لمحمد طاهر (مصر) و«الباقون» للينا سنجاب (لبنان) و«يلا بابا!» لإنجي عبيد (لبنان)، و«البحث عن سعدة» لعرين عمري (فلسطين)، و«إيثيل» لمحمد صيام (مصر).

وتتضمن القائمة فيلمين روائيين طويلين في مرحلة ما بعد الإنتاج هما: «كلشي ماكو» لميسون الباججي (العراق)، و«ميكا» لإسماعيل فروخي (المغرب). وأربعة أفلام وثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج هي: «نفس» لريمي عيناني (لبنان) و«كباتن الزعتري» لعلي العربي (مصر) و«بعيدًا عن النيل» لشريف القطشة (مصر) و«السبعينيات المُظلمة» لعلي الصافي (المغرب).

كما يُهنئ المهرجان الأفلام الثلاثة التي حصلت على دعم منصة الجونة السينمائية، وستُعرض في قسم «اكتشاف» (ديسكفري) في الدورة الـ44 لمهرجان «تورنتو السينمائي الدولي»، وهم «بعلم الوصول» لهشام صقر، و«1982» لوليد مؤنس، و«حلم نورا» لهند بوجمعة، كما سيُعرض الأخير في قسم المخرجين الجدد في الدورة الـ67 لمهرجان «سان سباستيان السينمائي الدولي».

إضافة إلى ذلك فقد عُرض فيلمان حائزان على دعم المنصة، في الدورة الـ69 لمهرجان «برلين السينمائي الدولي»، وهما: «خرطوم أوفسايد» لمروة زين، والذي عُرض في برنامج المنتدى، و«حديث عن الأشجار» لصهيب قسم الباري، والذي فاز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي (بانوراما دوكيومنتي)، وجائزة «جلاشوتي» للفيلم الوثائقي.