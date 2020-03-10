اللوفر يحد من أعداد الزوار بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 11:17 صباحا
زوار يصطفون في طابور مع إعادة فتح متحف اللوفر في باريس، 4 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلن متحف اللوفر في باريس، الإثنين، اتخاذ تدابير جديدة للحد من أعداد الزوار التي تدخل إلى أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وأشار اللوفر في بيان إلى أن دخول المتحف سيقتصر على الأشخاص الذين حجزوا تذاكر لهم عبر الإنترنت، أو أولئك الذين يستفيدون في العادة من دخول مجاني، وفق «فرانس برس».

ويأتي هذا التدبير بعدما اضطر المتحف البارز إلى إغلاق أبوابه ليومين الأسبوع الماضي بسبب ممارسة موظفيه حقهم في الامتناع عن العمل بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كذلك أعلنت الأوركسترا الفيلهارمونية في باريس إلغاء كل الأحداث الفنية في قاعتها التي تتسع لـ2400 متفرج، حتى إشعار آخر بدءا بحفل قائد الأوركسترا اليوناني الروسي تيودور كورينتزيس.

وحظرت الحكومة الفرنسية أي تجمع يفوق عدد المشاركين فيه ألف شخص الأحد، في مسعى للحد من الانتشار السريع للفيروس.

كذلك صدر قرار بإقامة المباراة المقررة الأربعاء، بين فريق باريس سان جرمان وضيفه دورتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، من دون جمهور في العاصمة الفرنسية.

ويلتقي مديرو قاعات المسرح والأوبرا الإثنين، في باريس لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع قرار حظر التجمعات.

واستقطب متحف اللوفر 9.6 مليون زائر العام الماضي بينهم 75% من الأجانب في مقدمتهم الأميركيون والصينيون.

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