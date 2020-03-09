اجتماع لجنة صون مواقع التراث العالمي الليبية في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 01:05 مساء
اجتماع لجنة صون مواقع التراث العالمي الليبية في باريس (فيسبوك)

عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في 5-6 مارس الجاري، اجتماع ضم كلا من لجنة إدارة وتنفيذ استراتيجية الحفاظ وصون مواقع التراث العالمي الليبية الخمس، ومركز التراث العالمي باليونسكو.

واستهدف الاجتماع تحديد خارطة طريق لرفع مواقع التراث العالمي الليبي من قائمة الخطر وتعديلات الحدود الأساسية للمواقع والعمل على ضم بعض المواقع على القائمة التمهيدية لليونسكو، وفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

وتضمن جدول الأعمال العديد من المحاور منها تقديم المشورة الفنية إلى ليببا بشأن مشروع بيان القيمة العالمية المتميزة، ومشروع التدابير التصحيحية، وحالة الحفظ المرغوب فيها والجدول الزمني للتنفيذ، ومناقشة مبادئ تعديل الحدود في المواقع بمدينة غدامس، ولبدة الكبرى.

ومناقشة التعديلات الحدودية للحرم الأثري لكل من شحات وصبراتة، والقوائم التمهيدية للمواقع المزمع ضمها لقائمة الثرات العالمي، وتقديم إرشادات موجزة ومعلومات عن إعداد ومتابعة القوائم الموقتة.

اجتماع لجنة صون مواقع التراث العالمي الليبية في باريس (فيسبوك)
اجتماع لجنة صون مواقع التراث العالمي الليبية في باريس (فيسبوك)
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