الفنان جمال زايد ضيف أيام الشارقة المسرحية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 06:17 مساء

اختير الفنان المسرحي جمال زايد لحضور فاعليات أيام الشارقة المسرحية التي انطلقت بداية شهر مارس الجاري وتنتهي اليوم الثامن من نفس الشهر.

وقال الفنان المسرحي جمال زايد لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء «تلقيت دعوة لحضور مهرجان الشارقة المسرحية كممثل مسرحي، وأنا سعيد بتواجدي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فاعليات هذا المهرجان الرائع».  

وأضاف: «وصل المهرجان في هذا العام إلى دورته الـ(30)حيث تنطلق فعالياته كل عام بشكل متوالٍ، وهو مهرجان خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة وتتبارى فيه الفرق بعروضها على الجوائز التي يقدمها المهرجان».

وأشار الفنان جمال زايد إلى أن «المهرجان تقيمه إدارة المسرح بدائرة النقاد بحكومة الشارقة بإدراة الأستاذ أحمد بورحيمة، وبرعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة».

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