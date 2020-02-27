جوني ديب يقاضي صحيفة «ذا صن» بتهمة التشهير

الممثل الأميركي جوني ديب يغادر المحكمة العليا في لندن ببريطانيا (رويترز)

حضر الممثل الأميركي جوني ديب جلسة محكمة في لندن، الأربعاء، ليستمع إلى دفع محاميه بأن زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد كذبت عندما اتهمته بضربها، في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويقاضي ديب (55 عاما)، نجم سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي» مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز، التي تنشر صحيفة «ذا صن»، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون العام 2018، وصف فيه ديب بأنه «رجل يضرب زوجته»، وفقا لوكالة «رويترز».

وحضر ديب أمام المحكمة العليا في اليوم الأول لنظر الدعوى قبل بدء المحاكمة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 23 مارس وتستمر أسبوعين، وتبادل ديب وهيرد الاتهامات بالاعتداء الجسدي خلال فترة الزواج، وكانت هيرد هي أول من تحدث عن المزاعم وكان ذلك العام 2016، وأنكرها ديب.

وجاء في مذكرة قدمها محامو ديب ووزعت على الصحفيين «أحدهم يكذب ويفعل ذلك على نطاق واسع، ومن ثم فإن من مهام دعوى التشهير هذه وضع تلك المزاعم موضع الاختبار، إما تثبت وإما لا تثبت».

ويتعين على صحيفة «ذا صن» بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير، وستقول ببساطة إن المقال لا ينطوي على تشهير لأنه حقيقي، وطلبت المذكرة أن توافق المحكمة على سماع شهود يعيشون في كاليفورنيا.