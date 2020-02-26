بعد عرضه في «قرطاج»..«حبيب» في «الأقصر للسينما الأفريقية»

بوستر فيلم «حبيب» (خاص لـ بوابة الوسط)

ينافس فيلم «حبيب» للمخرج شادي فؤاد في مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية»، التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في «أيام قرطاج السينمائية» نوفمبر الماضي.

وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا عديد الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

فيلم «حبيب» من بطولة سيد رجب وسلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي «ريد ستار» للإنتاج الفني و«S Productions»، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، مهندسة ديكور لورا هاني، موسيقى أحمد الصاوي، من تأليف وإخراج شادي فؤاد.