وفاة إحدى أبرز الشاعرات اليونانيات المعاصرات

العلم اليوناني أمام مسرح جزيرة ليسبوس البلدي، 22 يناير 2020 (أ ف ب)

توفيت كيكي ديمولا إحدى أبرز الشاعرات اليونانيات المعاصرات والحائزة الجائزة الأوروبية للأدب، مساء السبت في أثينا عن 89 عاما.

ديمولا المولودة في أثينا سنة 1931 نشرت أول ديوان شعري لها في سن الحادية والعشرين قبل أن تفرد لنفسها مكانة مهمة على الساحة الشعرية اليونانية، خصوصا بعد الثمانينات بفضل نظرتها الخاصة للحياة اليومية والنساء والوحدة والكبرياء والزمن، وفق «فرانس برس».

وترجمت أشهر دواوينها إلى لغات عدة حول العالم، وكانت عضوا في الأكاديمية اليونانية.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن «الحزن» لوفاة ديمولا. وكتب عبر «تويتر»، «اليونان تفقد أحد أهم أصواتها الشعرية وجميعنا نفقد جزءا من إحساسها». وكانت ديمولا نالت الجائزة الأوروبية للأدب سنة 2009.

وتأتي وفاة كيكي ديمولا بعد شهر على رحيل كاتيرينا أنغيلاكي روك وهي من الأسماء الشعرية المهمة أيضا في اليونان بعد الحرب العالمية الثانية.

وللشعر مكانة خاصة في اليونان. ونال الشاعران اليونانيان جورج سيفيريس وأوديسياس إليتيس جائزة نوبل للآداب في 1963 و1979.