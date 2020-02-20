عدد قياسي للوحات المباعة في مزادات 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 12:44 مساء
لوحة نادرة لغوغان من المرحلة التاهيتية بيعت بسعر 9.5 مليون يورو في باريس (أ ف ب)

بيع عدد قياسي من الأعمال الفنية خلال مزادات علنية في العام 2019، مع أن قيمة السوق تراجعت بنسبة 14%، على ما جاء في التقرير السنوي لشركة «آرتبرايس» الأكبر عالميا في مجال بيانات السوق.

وبيعت في مزادات 550 ألف قطعة تندرج في إطار الفنون الجميلة من رسم ونحت وصور، في مقابل 539 ألف قطعة في 2018، وبلغت قيمتها الإجمالية 13.3 مليار دولار، وهو أكبر عدد يسجل في المزادات حتى الآن، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لكن على صعيد الإيرادات، سجلت السوق الفنية تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالعام 2018، حين بلغت قيمة المبيعات 15.5 مليار دولار، وبقيت نسبة القطع غير المباعة المطروحة في المزادات مستقرة عند 38%.

وتشمل هذه الدراسة السنوية مبيعات المزادات العلنية وتجمع فقط اللوحات والمنحوتات والرسوم والصور وفن الرشم والفيديوهات والمنشآت الفنية والمنسوجات، وتستثني العاديات والممتلكات الثقافية المجهولة والأثاث.

وسجلت فرنسا أفضل تقدم عالمي مع نمو نسبته 18% وإيرادات بلغت 827 مليون دولار، وتجاوزت الولايات المتحدة مع إيرادات قيمتها 4.6 مليار دولار، الصين (4.1 مليار) وبريطانيا (2.2 مليار دولار).

وسجلت الصين تراجعا نسبته 9% في مقابل 22% للولايات المتحدة و21% لبريطانيا، وتستحوذ هذه الدول الثلاث على 82% من إيرادات السوق الفنية.

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