محمد رمضان يدخل في صراع مع إخوته في «البرنس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 05:35 مساء
من كواليس تصوير مسلسل «البرنس» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد «البرنس» الذي يتعاون فيه مع الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تم الانتهاء من تصوير 40% من مشاهد العمل.

ويقدم رمضان في المسلسل الجديد شخصية «رضوان البرنس» الذي يدخل في صراعات مع إخوته الـ 6 وهم أحمد زاهر ومحمد علاء وأحمد داش وإدوارد وريم سامي ورحاب الجمل.

مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبدالعزيز وعبدالعزيز مخيون وريم سامي وسلوى عثمان ومحمد علاء وصفاء الطوخي ومحمد حاتم ورحاب الجمل وحازم إيهاب وأحمد داش.

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