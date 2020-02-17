وفاة المغني الفرنسي - النيوزيلندي غرايم آلرايت

المغني غرايم آلرايت في أحد الاستوديوهات الفرنسية (أ ف ب)

توفي مغني الفولك الفرنسي من أصل نيوزيلندي غرايم آلرايت المعروف باقتباس أغنيات لفنانين أميركيين باللغة الفرنسية الأحد عن 93 عامًا.

وأوضحت ابنته جان آلرايت «توفي الليلة الماضية في دار المسنين حيث كان يعيش منذ سنة» في سان-إيه-مارن، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال كريستوف أحد أبناء المغني «كان مغنيا ملتزما بالعدالة الاجتماعية غنى حتى النهاية، وكان يحب أن يكون على خشبة المسرح».

وُلد غرايم آلرايت في نيوزيلندا العام 1926، وبدأ حياته المهنية كممثل في إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية قبل أن يستقر في فرنسا في العام 1948، لم يدخل مجال الغناء إلا بعد 40 عاما مع إطلاقه أول ألبوم بالفرنسية في العام 1965 بعنوان «لو تريماردور» المقتبس من أغنيات لـ«مغني الاحتجاجات» الأميركي بيت سيغر.

وتناسبت أغانيه التي تمحورت مواضيعها حول الإنسانية والاحتجاج والمناهضة للعسكرية مع تطلعات الشباب الفرنسي في ذلك الوقت، وفي العام 2010، منحته أكاديمية تشارلز كروس جائزة شرفية عن مجمل مسيرته.