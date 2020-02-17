وفاة المغني الفرنسي - النيوزيلندي غرايم آلرايت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 10:41 صباحا
المغني غرايم آلرايت في أحد الاستوديوهات الفرنسية (أ ف ب)

توفي مغني الفولك الفرنسي من أصل نيوزيلندي غرايم آلرايت المعروف باقتباس أغنيات لفنانين أميركيين باللغة الفرنسية الأحد عن 93 عامًا.

وأوضحت ابنته جان آلرايت «توفي الليلة الماضية في دار المسنين حيث كان يعيش منذ سنة» في سان-إيه-مارن، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال كريستوف أحد أبناء المغني «كان مغنيا ملتزما بالعدالة الاجتماعية غنى حتى النهاية، وكان يحب أن يكون على خشبة المسرح».

وُلد غرايم آلرايت في نيوزيلندا العام 1926، وبدأ حياته المهنية كممثل في إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية قبل أن يستقر في فرنسا في العام 1948، لم يدخل مجال الغناء إلا بعد 40 عاما مع إطلاقه أول ألبوم بالفرنسية في العام 1965 بعنوان «لو تريماردور» المقتبس من أغنيات لـ«مغني الاحتجاجات» الأميركي بيت سيغر.

وتناسبت أغانيه التي تمحورت مواضيعها حول الإنسانية والاحتجاج والمناهضة للعسكرية مع تطلعات الشباب الفرنسي في ذلك الوقت، وفي العام 2010، منحته أكاديمية تشارلز كروس جائزة شرفية عن مجمل مسيرته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهدد بوقف التعاون الاستخباراتي مع دول تتعامل مع «هواوي»
دولى
وكالة الطاقة الدولية: لا تأثير كبيرا لتوقف إمدادات النفط الليبي على الأسعار ...
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل
دولى
وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
ننشر أهم ما جاء في خطاب السراج لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير
ليبيا
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصبح «سلعة نادرة».. عصابة تسرق ورق المرحاض في هونغ كونغ