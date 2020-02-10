أيمن صابر يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«محلمتش بيك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 03:29 مساء
من كواليس تصوير فيديو كليب «محلمتش بيك» (خاص لـ بوابة الوسط)

حققت أغنية «محلمتش بيك» للمطرب أيمن صابر مشاهدات تخطت حاجز ربع مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ونشر أيمن الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي وحازت على ردود أفعال إيجابية كثيرة، ويعتبر فيديو كليب «محلمتش بيك» هو التعاون الثاني بين أيمن صابر والمخرجة راندلا قديح بعد «بحنلها» الذي حقق نجاحًا كبيرا.

أيمن قدم أول أغنية له من ألحانه في العام 2010 والتي حملت عنوان «روحي معاك» لينطلق بعد ذلك ويقدم عدد من الأغاني منها، «لون ماضينا» مع صديقه حمادة سعيد في العام 2011، حتى العام 2019 الذي شهد أول فيديو كليب بعنوان «بحنلها» والذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة راندلا قديح، من كلمات أحمد عوض وألحان صابر وتوزيع عمرو عدلي.

من كواليس تصوير فيديو كليب «محلمتش بيك» (خاص لـ بوابة الوسط)
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