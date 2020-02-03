«باد بويز» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث

«باد بويز» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث (أرشيفية:انترنت)

حافظ الجزء الجديد من فيلم «باد بويز» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة على ثلاثة أيام وحقق إيرادات بلغت 34 مليون دولار، على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وفيلم «باد بويز فور لايف» من إنتاج «سوني» وبطولة ويل سميث ومارتن لورنس في دور تحريين يجتمعان بعد انفصال استمر سنوات للاقتصاص من كارتل مخدرات في ميامي، وعرض «باد بويز 2» في العام 2003 وأتى بعد ثماني سنوات على الفيلم الأول «باد بويز»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبقي فيلم «1917» في المرتبة الثانية وهو من إخراج سام منديس ويتناول الحرب العالمية الأولى، وحقق الفيلم 15.9 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع فيما اجتاز عتبة 100 مليون دولار منذ بدء عرضه، وهيمن فيلم«1917» الأحد في لندن على جوائز السينما البريطانية «بافتا» متغلبا على «جوكر» الذي كان الأوفر حظا.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «دوليتل» من إنتاج شركة «يونيفيرسل»، ويستند إلى كتاب للأطفال محبوب جدا حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وقد جمع إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار، ويشارك في الفيلم نجوم أبرزهم روبرت داوني جونيور وإيما تومسون وأنطونيو بانديراس وماريون كوتيار.

وذهب المركز الرابع إلى فيلم «ذي جنتلمن» بإيرادات بلغ مجموعها 10.7 مليون دولار، والفيلم من بطولة ماثيو ماكونوهي وهيو غرانت وهنري غولدنغ وكولن فاريل، وحل في المرتبة الخامسة فيلم «جومانجي: ذي نيكست ليفل» محققا 7.7 مليون دولار، وهو من بطولة دواين «ذي روك» جونسون وكيفن هارت.

في ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - «ذي تورنينغ» مع 7 ملايين دولار

7 - «ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر» مع 5.6 مليون دولار

8 - «ليتل ويمن» مع 4.6 مليون دولار

9 - «جاست ميرسي» مع 4 ملايين دولار

10 - «نايفز أوت» مع 3.5 مليون دولار