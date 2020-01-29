بالصور: حضور جماهيري لافت في ثاني أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»

اليوم الثاني من عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)

شهد الثلاثاء، اليوم الثاني من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمصر، في دورته السادسة عرض مجموعة من الأفلام في مختلف المسابقات، وسط حضور جماهيري لافت بمركز الحرية للإبداع بمنطقة محطة الرمل (وسط الإسكندرية).

وعرضت أفلام «القمر الأحمر» و«جنى» و«طريق إلى الساحل» و«في ظل عدن» و«هيلين» و«أثر» و«غزال» ضمن قسم البانوراما، وأفلام «باستا» و«رنين» و«سكن» في مسابقة الطلبة.

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أما بالمسابقة الروائية فعرضت أفلام «فيلسوف» و«قلب اللوز» و«عبور» و«منارة» و«قلادة»، إضافة إلى الفيلم الوثائقي «جدي الشقي» عن حياة الكاتب الكبير محمود السعدني.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية؛ كما يتيح الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم.

اليوم الثاني من عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)

اليوم الثاني من عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)

اليوم الثاني من عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)

اليوم الثاني من عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)