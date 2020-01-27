«سلام» يفتتح عروض بانوراما «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 27 يناير 2020, 04:09 مساء

يفتتح فيلم «سلام» للمخرجة زين دريعي، قسم عروض البانوراما ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، والذي تستمر فعالياته إلى ٣١ يناير.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية؛ كما يتيح الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم.

طالع: بالصور: انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وشهد فيلم «سلام» عرضه العالمي الأول في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي»، كما شارك أخيرا في مهرجان «السودان للسينما المستقلة» ومهرجان «الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف».

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار.

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