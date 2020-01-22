مسلسل كوميدي جديد عن العائلة البريطانية المالكة على «إتش بي أو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 05:30 مساء
الأميرة شارلوت ووالدتها كايت ميدلتون، يسار، وشقيقها الأمير جورج ووالدها الأمير وليام في لندن، 5 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

ستبث منصة «إتش بي أو ماكس» محاكاة ساخرة حول العائلة البريطانية المالكة تصوّر رسوما كاريكاتورية لشخصيات بارزة فيها منها الأمير جورج و«عمته ميغن العصرية».

وستستند هذه الكوميديا المتحركة إلى حساب محاكاة ساخرة شهير على «إنستغرام» يتخيل ردود فعل الأمير جورج على الأخبار المتعلقة بميغن والعائلة المالكة، وفق «فرانس برس».

المحاكاة الجديدة ستصور سكان قصر وندسور كما يراهم «الأمير جورج الصغير» وشخصيات بارزة في حياته بمن فيها «عمته ميغن العصرية وعمه هاري». ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تخلي هاري وميغن عن مهامهما الملكية.

وغادر الأمير هاري بريطانيا للانضمام إلى ميغن في كندا الإثنين، حيث بدآ حياتهما الجديدة في منزل فخم خارج فيكتوريا في جزيرة فانكوفر.

وسيتولى غاري جانيتي كاتب «فاميلي غاي» و«ويل أند غرايس» والذي دائما ما ينشر صورا ساخرة يتخيّل فيها ردود فعل الامير جورج في مواقف ومناسبات عدة، كتابة «ذي برينس» وإنتاجه.

وسيعير الممثلون أورلاندو بلوم وألان كامينغ وتوم هولاندر أصواتهم لشخصيات في هذا العمل.

وقالت مديرة البرامج في قناة «إتش بي أو ماكس أوريجينال» ساره أوبري «نحن متحمسون جدا لجلب العالم الذي ابتكره غاري على إنستغرام إلى إتش بي أو».

ووصف البرنامج بأنه «نظرة ساخرة على حياة الأمير جورج» وهو يتابعه «من 775 غرفة في قصر باكينغهام إلى المدرسة الابتدائية مع عامة الناس».

وسيتم بثه على منصة «إتش بي أو ماكس» المرتقبة والتي من المقرر إطلاقها في شهر أيار مايو من جانب «وورنر براذرز».

ولم يعلن عن أي موعد لإطلاق «ذي برينس».

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