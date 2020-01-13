تحسن في نسبة النساء في إنتاجات هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 01:13 مساء
تحسن في نسبة النساء في إنتاجات هوليوود (أ ف ب)

حققت نسبة النساء في الأدوار الرئيسية في هوليوود ازديادا كبيرا العام 2019 لتقترب من المناصفة مع الذكور، على ما أظهرت دراسة سنوية في هذا الموضوع نشرت نتائجها الأربعاء.

وفي كل عام، يراجع مركز الدراسات بشأن النساء في التلفزيون والسينما التابع لجامعة سان دييغو الأفلام المئة المتصدرة شباك التذاكر الأميركي لتحديد طبيعة الأبطال، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي العام الماضي، كانت 40% من مؤدي الشخصيات الرئيسية البالغ عددهم 2300 من النساء، في مقابل 31% العام 2018، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الدراسة العام 2002. 

وكان 43% من مؤدي الشخصيات الرئيسية رجالا فيما الباقون (17%) كانوا في إطار بطولة جماعية، وفي نقطة إيجابية أخرى، 45% من البطلات ظهرن العام 2019 في أفلام أنتجتها الاستوديوهات الكبيرة التقليدية، في مقابل 32% فقط في العام السابق.

وقالت مارتا لاوزن مديرة المركز والمسؤولة عن الدراسة «نحن أمام عامين متتاليين سجلنا خلالهما تقدما كبيرا في أعداد النساء بين مؤدي الأدوار الرئيسية، ما يؤشر إلى بداية تغيير إيجابي في نسبة تمثيلهن، مع ذلك من المهم الإشارة إلى أن نسبة الرجال الذين يؤدون أدوارا مع حوارات تبلغ ضعفي تلك التي تؤديها نساء».

وبقي هذا المؤشر ثابتا تقريبا في 2019 مع 37% من النساء في الأدوار الرئيسية و34% في الأدوار الثانوية، وعلى صعيد الأصول الإثنية للممثلين في هوليوود، استحوذت النساء السوداوات على 20% من الأدوار مع حوارات في 2019، فيما بلغت نسبة الآسيويات 7% ونسبة المتحدرات من أصول أميركية لاتينية 4%.

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