وفاة مؤلف مسلسل «أغلى بيتي» سيلفيو هورتا

سيلفيو هورتا مع بطلة مسلسل أغلي بيتي (أرشيفية:انترنت)

عثر على مؤلف مسلسل «أغلى بيتي» الشهير سيلفيو هورتا، ميتا في ميامي على ما ذكرت ممثلات في المسلسل الثلاثاء.

وقال وكيل أعمال هورتا إنه من المتوقع صدور بيان من العائلة في وقت لاحق، ورغم عدم ذكر سبب الوفاة، جاء في تقرير لمجلة «فراييتي» أن هورتا (45 عامًا) توفي بسبب إقدامه على الانتحار، وفقا لوكالة فرانس برس.

وطور هورتا مسلسل «أغلى بيتي» عبر محطة «إيه بي سي» مرتكزًا على مسلسل تلفزيوني كولومبي، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة غريبة الأطوار تحاول أن تصنع لنفسها مسارًا مهنيًا في مجلة متخصصة في الأزياء في نيويورك.

وفازت المنتجة المنفذة المسلسل سلمى حايك وبطلته الممثلة أميريكا فيريرا بجوائز غولدن غلوب، وكتبت فيريرا على «إنستغرام» الثلاثاء «أنا مصدومة وحزينة لسماع خبر وفاة مؤلف أغلى بيتي سيلفيو هورتا».

وقالت الممثلة المشاركة في المسلسل فانيسا وليامز «ما زلت في حالة صدمة بعد سماعي الأخبار المأساوية، سيفتقد الكثيرون منا الذين عملوا معه إبداعه وشغفه، فليرقد بسلام».

وانتقل هورتا وهو من أصل كوبي، إلى لوس أنجليس في العام 1996 وبعد عامين باع سيناريو فيلم «اربن ليدجند» الذي حقق النجاح.