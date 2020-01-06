عاصي الحلاني يشيد بكتاب «أنا والسرطان راجل لراجل»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 03:30 مساء
عاصي الحلاني خلال إشادته بكتاب «أنا والسرطان راجل لراجل» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن أمنياته لجميع مرضى السرطان بالقدرة على مواجهة المرض بالإيمان والصبر والتحدي.

وظهر المطرب الملقب بـ«فارس الأغنية العربية»، خلال ترحيبه بصدور كتاب «أنا والسرطان راجل لراجل» للكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود، والتي تسرد فيه قصة معاناتها مع المرض، وكفاحها في مواجهته.

وقال عاصي خلال الفيديو، إن الكتاب الذي كتبته أميرة عبدالمعبود فيه شرح لكيفية محاربة هذا المرض، وأود أن أقول لكل شخص تعرض لأزمة الإصابة بالمرض، يجب أن يكون إيمانك كبيرا بالله سبحانه وتعالى، فإن كان الله معكم فلاغالب لكم.

وأضاف الحلاني «عندما يكون الله مع الإنسان فهذا يساعده على الصبر خلال مواجهة الأزمات»، متابعا: «خالص الشكر للسيدة أميرة عبدالمعبود وقلبي معك، وسوف أحتفظ بالكتاب في مكتبتي الخاصة».

المعروف أن عاصي الحلاني من أكثر الفنانين دعما لجهود محاربة السرطان، وقام بدعم عدد من زملائه الذين تعرضوا للإصابة بالمرض آخرهم الفنانة والمطربة إليسا.

على جانب آخر أعربت الكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود عن سعادتها للدعم الكبير الذي أعلنه عاصي الحلاني لمرضى السرطان، وقالت «سعادتي باهتمام عاصي الحلاني بدعم محاربي السرطان في الوطن العربي يفوق سعادتي باهتمامه بكتابي».

وقالت إن كتابها «أنا والسرطان راجل لراجل» هو بداية لسلسلة كتب تتناول الدعم النفسي والإنساني للإنسان العربى لمواجهة التحديات، ومن المقرر طرح الكتاب خلال معرض الكتاب والذي ينطلق يوم 22 يناير.

الكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود (خاص لـ بوابة الوسط)
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