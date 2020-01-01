بالصور: هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة ليلة رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 12:41 مساء
من حفل هيفاء وهبي في القاهرة الجديدة (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيت الفنانية اللبنانية هيفاء وهبي حفل رأس السنة في أحد فنادق القاهرة الجديدة (شرق القاهرة)، في إطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان سواريه أخضر مفتوحا ولون شعر أصفر.

وقدمت هيفاء عددا كبيرا من أغانيها، ومنها «يا ابن الحلال»، و«رجب» و«أنا هيفا». وغيرها مما طالب بها الجمهور على مدى ساعة ونصف الساعة.

تميز الحفل بأجواء من الرقي والفخامة للمنتج محمود حنفي وإشراف نورا حنفي، التي تألقت بسواريه من تصميم هاني البحيري، وشارك في إحياء الحفل المطربة نجوان والراقصة أنستازيا.

من حفل هيفاء وهبي في القاهرة الجديدة (تصوير: مصطفى مرتضى)
من حفل هيفاء وهبي في القاهرة الجديدة (تصوير: مصطفى مرتضى)
نورا حنفي وأنستازيا في كواليس حفل هيفاء وهبى بالقاهرة الجديدة (تصوير: مصطفى مرتضى)
المطربة نجوان في القاهرة الجديدة (تصوير: مصطفى مرتضى)
الراقصة الروسية أنستازيا في القاهرة الجديدة (تصوير: مصطفى مرتضى)
من حفل هيفاء وهبي في القاهرة الجديدة (تصوير: مصطفى مرتضى)
الراقصة الروسية أنستازيا في القاهرة الجديدة (تصوير: مصطفى مرتضى)
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