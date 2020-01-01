أبرز المشاهير الراحلين في سنة 2019

كارل لاغرفيلد في برلين، 20 نوفمبر 2012 (أ ف ب)

شهد العام 2019 رحيل أسماء كبيرة في شتى المجالات الفنية والثقافية والعلمية في البلدان العربية والعالم، نستعرض أبرزها في ما يلي:

شهد شهر يناير وفاة المخرجة اللبنانية جوسلين صعب (70 عاماً)، المعروفة بأفلامها التسجيلية عن بيروت، والإعلامية والروائية اللبنانية مي منسى (79 عاماً)، وكذلك المنتج الأميركي - المجري أندرو فاينا (74 عاماً)، المعروف بإنتاجه لأفلام «رامبو» و«داي هارد»، ورحيل ماسازو نوناكا (113 عاماً) «أكبر معمر في العالم» في اليابان، وفقاً لـ«فرانس برس».

وتوفي أيضاً خلال نفس الشهر أسطورة الأكوريون الفرنسي مارسيل أزولا (91 عاماً)، وميشال لوغران (86 عاماً) المؤلف الموسيقي الفرنسي الشهير الحائز ثلاث جوائز «أوسكار» في مسيرته الفنية الزاخرة بالنجاحات، وجيمس إنغرام (66 عاماً) المغني الأميركي أحد نجوم موسيقى آر آند بي في الثمانينات.

فبراير

وفي ثاني أشهر العام 2019 توفي أمين الباشا (86 عاماً) أحد كبار الفنانين التشكيليين في لبنان، وألبرت فيني (82 عاماً) الممثل البريطاني من الموجة الجديدة الإنجليزية الحائز ثلاث جوائز «غولدن غلوب»، وبرونو غانز (77 عاماً) الممثل السويسري الذي جسد دور أدولف هتلر على الشاشة الفضية، وكارل لاغرفيلد (85 عاماً) أحد أشهر مصممي الأزياء الراقية في العالم، الذي شغل مهام المدير الفني لدار «شانيل» على مدى 36 عاماً، وكذلك بيتر تورك (77 عاماً) عازف الباص في فرقة «ذي مونكيز»، وستانلي دونن (94 عاماً) المخرج الأميركي المعروف خصوصاً بفيلمه «سينغينغ إن ذي راين»، وأندريه بريفان (89 عاماً) المؤلف الموسيقي الألماني - الأميركي الحائز أربع جوائز «أوسكار»، خصوصاً عن الموسيقى التصويرية لفيلم «ماي فير ليدي» العام 1964.

مارس

وشهد شهر مارس وفاة لوك بيري (52 عاماً) الممثل الأميركي نجم مسلسل «بيفرلي هيلز» التلفزيوني، وكيث فلينت (49 عاماً) المغني البريطاني وقائد فرقة «ذي بروديغي» للموسيقى الإلكترونية، وبرنار دادييه (103 سنوات) الكاتب العاجي المصنف أحد رواد الأدب الأفريقي، وديك دايل (81 عاماً) عازف الغيتار الأميركي من أصل لبناني، ومارلن خوتسييف (93 عاماً) عراب الموجة الجديدة في السينما السوفياتية.

وتوفي أيضاً سكوت ووكر (76 عاماً) المغني الأميركي صاحب التأثير الكبير على موسيقيين كثيرين من ديفيد بووي إلى أليكس تورنر، وأنييس فاردا (90 عاماً) والمخرجة الرائدة في الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، ومن أبرز أسماء الفن السابع في العالم، ونيبسي هاسل (33 عاماً) مغني راب أميركي قتل بالرصاص في لوس أنجليس.

أبريل

أما شهر أبريل، فقد شهد وفاة محمود الجندي (74 عاماً) الممثل المصري الشهير، وبيبي أندرسون (83 عاماً) الممثلة السويدية التي كانت من الممثلات المفضلات للسينمائي الكبير إنغمار برغمان، وعزيز شواقي (67 عاماً) الكاتب المسرحي الفرنسي من أصل جزائري، وكن كيرشيفال (83 عاماً) الممثل الأميركي المعروف بدور كليف بارنز في مسلسل «دالاس»، وديك ريفرز (74 عاماً) مغني الروك الفرنسي، وجون سينغلتون (51 عاماً) السينمائي الأميركي مخرج «بويز آن ذي هود»، وأنيمون (68 عاماً) الممثلة الفرنسية المعروفة بالتزامها القضايا الاجتماعية.

مايو

وشهد شهر مايو وفاة أحد نجوم «ستار وورز» وهو بيتر مايهو (74 عاماً)، وكذلك جان فانييه (90 عاماً) الكندي المؤسس لجمعية «لارش» المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والمنتشرة حول العالم، وبيغي ليبتون (72 عاماً) الممثلة الأميركية وهي إحدى بطلات مسلسل «توين بيكس».

وكذلك وفاة دوريس داي (97 عاماً) الممثلة والمغنية الأميركية صاحبة أغنية «كي سيرا سيرا»، ويو مينغ بي (102 عام) المهندس الصيني الأميركي المعروف خصوصاً بتصميمه هرم متحف اللوفر، وهيرمان ووك (103 سنوات) الكاتب الأميركي الحائز جائزة «بوليتزر»، وأيضاً ليون ريدبون (69 عاماً) الموسيقي الأميركي المعروف بإحيائه الأساليب الموسيقية ما قبل الحرب العالمية الثانية.

يونيو

وتوفي في شهر يونيو عازف البيانو الشهير في موسيقى البلوز دكتور جون (77 عاماً)، وفرانكو زيفيريلي (96 عاماً) أحد أشهر المخرجين الإيطاليين في القرن العشرين المعروف خصوصاً بفيلم «روميو وجولييت» (1968)، وفيليب سيربونيسكي الملقب بـ«زدار» (52 عاماً) أحد أشهر أسماء تيار «فرنش تاتش» الموسيقي الفرنسي.

يوليو

أما شهر يوليو فقد شهد وفاة رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» الأسبق، الممثل والمؤلف الموسيقي المعروف عزت أبو عوف (70 عاماً)، وأيضاً جواو جيلبيرتو (88 عاماً) الفنان البرازيلي الملقب بـ«أبو موسيقى بوسا نوفا».

وتوفي أيضاً جوني كليغ (66 عاماً) الملقب بـ«الزولو الأبيض» وهو موسيقي جنوب أفريقي ملتزم ضد نظام الفصل العنصري ولصالح المصالح في بلاده، وأندريا كاميليري (93 عاماً) أحد أكبر مؤلفي الروايات البوليسية المتحدر من صقلية الإيطالية، وكريس كرافت (95 عاماً) أول مدير للرحلات في الناسا، وفاروق الفيشاوي (65 عاماً) أحد أبرز الممثلين المصريين في العقود الثلاثة الماضية، وروسي تايلور (75 عاماً) صوت شخصية «ميني ماوس»، وجورج هلتون (85 عاماً) نجم أفلام الويسترن الإيطالية، وهال برينس (91 عاماً) أحد عمالقة برودواي.

أغسطس

وفي مطلع أغسطس توفيت توني موريسون (88 عاماً) أول كاتبة أميركية سوداء تنال جائزة «نوبل» للآداب، وكذلك توفي تاكيس (93 عاماً) النحات اليوناني الشهير، وجيفري إيبستين (66 عاماً) الخبير المالي الأميركي المتهم بإدارة شبكة دعارة للقاصرات، وعثر عليه ميتاً داخل زنزانته في نيويورك.

كما توفي دي جي عرفات (33 عاماً) أحد أشهر مغني ساحل العاج، ونجيب عياد (65 عاماً) المنتج السينمائي التونسي، والأميرة الهولندية كريستينا (72 عاماً) الشقيقة الصغرى لبياتريكس ملكة هولندا السابقة، وبيتر فوندا (79 عاماً) الممثل الأميركي الذي اشتهر إثر مشاركته في «إيزي رايدر»، وفاليري هاربر (80 عاماً) الممثلة الأميركية التي ذاع صيتها بفضل مسلسل «ذي ماري تايلر مور شوو».

سبتمبر

وفي سبتمبر توفي بيتر ليندبرغ (74 عاماً) المصور الألماني في عالم الموضة، وروبرت فرانك (94 عاماً) المصور والمخرج السويسري المجنس أميركياً، وسيمون أسمر (76 عاماً) أحد رواد الإخراج التلفزيوني في لبنان والبلدان العربية الملقب بـ«صانع النجوم»، ودانييل جونستون (58 عاماً) الموسيقي والرسام الأميركي الذائع الصيت في مجال الروك البديل، إيدي ماني (70 عاماً) مغني الروك الأميركي الذي سطع نجمه في السبعينات والثمانينات، وريك أوكاسيك (75 عاماً) مغني فرقة «ذي كارز» الرائدة في موسيقى «نيو وايف»، وأوغيت خوري كالان (88 عاماً) رائدة الفن التشكيلي اللبناني، وخوسيه خوسيه (71 عاماً) المغني المكسيكي معزي القلوب المحطمة، وجيسي نورمان (74 عاماً) أسطورة غناء الأوبرا الأميركية.

أكتوبر

وتوفيت في أكتوبر ديان كارول (84 عاماً) رائدة الممثلات السوداوات في التلفزيون الأميركي، وكذلك جينجر بيكر (80 عاماً) أحد مؤسسي فرقة «كريم» البريطانية لموسيقى الروك، وشوقي الماجري (57 عاماً) المخرج التونسي المعروف، وأليكسي ليونوف (85 عاماً) أول إنسان سبح في الفضاء الطلق، وساره دانيوس (57 عاماً) الأمينة الدائمة السابقة لأكاديمية نوبل السويدية، وصوفيا كوكوسالاكي (46 عاماً) إحدى أشهر مصممات الأزياء اليونانيات، وأليسيا ألونسو (98 عاماً) الراقصة ومصممة الرقصات الكوبية، وهوانغ يونغ بينغ (65 عاماً) الفنان الطليعي الصيني - الفرنسي.

وكذلك توفيت مارييك فيرفورت (40 عاماً) البطلة الأولمبية البلجيكية التي قررت إنهاء حياتها بسبب المرض، وروبرت إيفانز (89 عاماً) المنتج الأميركي الشهير صاحب إنتاجات ضخمة أبرزها «ذي غود فاذر» و«تشاينا تاون».

نوفمبر

وفي نوفمبر توفيت ماري لافوريه (80 عاماً) المغنية والممثلة الفرنسية التي نالت الجنسية السويسرية، وروبرت فريمان (82 عاماً) مصور أغلفة ألبومات فرقة «بيتلز» الأيقونية، وماريس يانسونز (76 عاماً) قائد الأوركسترا المشهور عالمياً.