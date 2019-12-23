«البخيل» ينطلق من «ملك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 11:37 صباحا
من العرض المسرحي «البخيل» (خاص لـ بوابة الوسط)

افتتح المخرج المصري عادل حسان مدير فرقة «مسرح الشباب» بالبيت الفني للمسرح المصري مساء الأحد، العرض المسرحي «البخيل» من إنتاج الفرقة، وذلك على خشبة مسرح «أوبرا ملك» برمسيس (وسط القاهرة)، حيث يقدم العرض يوميًّا في تمام السابعة مساءً، ما عدا الثلاثاء.

تدور أحداث العرض المسرحي «البخيل» في إطار كوميدي عن شخصية «هرباغون» البخيل الذي يسعى دائمًا للكسب المادي واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.

العرض المسرحي «البخيل» عن نص الكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة ومحمود متولي ومحيي الدين يحيى وسوزان مدحت ونشوى عبدالرحيم وجاسمين أحمد وهادي محيي وعصام أشرف ونوران عبدالحميد ومحمد خلف وعبدالباري سعد ومجيب أحمد وعمرو وليد وياسمين عسكر وفادي سمير وآلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

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