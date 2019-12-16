رحيل آنا كارينا أيقونة موجة السينما الفرنسية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 03:01 مساء
رحيل آنا كارينا أيقونة موجة السينما الفرنسية الجديدة (أرشيفية:انترنت)

أعلن ناطق باسم الممثلة الدنمركية المولد آنا كارينا، الأحد، وفاتها متأثرة بإصابتها بالسرطان عن عمر ناهز 79 عامًا.

تعد كارينا واحدة من أكثر النجوم شهرة فيما يعرف بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية، وعُرفت كارينا بأدوارها في أفلام زوجها الأول المخرج جان لوك جودارد، إذ ظهرت في سبعة من أفلامه، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال لوران بيليندوز الناطق بأسم الممثلة لوسائل الإعلام الفرنسية إن كارينا توفيت السبت في باريس في وجود زوجها الرابع المخرج الأميركي دينيس بيري.

وعملت كارينا مع مخرجين كبار آخرين، كما لعبت أدوار البطولة في عدد من الأفلام الناطقة بالإنجليزية في أواخر الستينات وأوائل الثمانينات.

ونعى فرانك ريستير وزير الثقافة الفرنسي أيقونة الستينات كارينا على «تويتر» قائلاً: «عبَّرت نظرة عينيها عن الموجة الجديدة للسينما، ولن ننساها ما حيينا»، وأضاف: «اليوم صارت السينما الفرنسية يتيمة بعد أن فقدت هذه النجمة الكبيرة».

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