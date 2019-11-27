«القاهرة السينمائي» يسلط الضوء على صحوة السينما السودانية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 02:08 مساء
من اليمين: طلال عفيفي ومروة زين وأمجد أبوالعلاء (بوابة الوسط)

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الرابعة والنصف من مساء الأربعاء، ندوة بعنوان «السينما السودانية.. الحراك والصعود»، وذلك في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

الندوة يديرها الناقد العراقي عرفان رشيد، بحضور ثلاثة من أبرز صناع السينما في السودان، هم؛ المخرج أمجد أبوالعلاء مخرج فيلم «ستموت في العشرين»، ومروة زين مخرجة فيلم «الخرطوم أوفسايد»، وطلال عفيفي مؤسس مهرجان السودان، وسودان فيلم فاكتوري.

ومن المقرر أن يدور النقاش حول، الصحوة التي تشهدها السينما السودانية مؤخرا، والتي أهلتها للمنافسة في أهم المهرجانات الدولية، والفوز بعدد من الجوائز.

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