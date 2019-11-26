«مهرجان القاهرة» يعرض «نوم الديك في الحبل» بآفاق السينما العربية

الفيلم الوثائقي المصري «نوم الديك في الحبل» (بوابة الوسط)

يعرض في الرابعة من مساء الثلاثاء، الفيلم الوثائقي المصري «نوم الديك في الحبل» للمخرج سيف عبدالله، في عرضه العالمي الأول، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المتواصل في العاصمة المصرية.

ويأتي عرض الفيلم ضمن منافسات آفاق السينما العربية، بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، في إار فعاليات المهرجان الذي يختتم في 29 نوفمبر.

ويعد الفيلم قصيدة لكل اللاجئين في العالم الذين يبحثون عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحون للعيش والتمسك بالأمل، ومن خلال العديد من الشخصيات المتنوعة من السودان التي تعيش بالقاهرة نكتشف تفاصيل معقدة من حياتهم، التي ترسم واقعاً حيويا حول ماهية اللاجئ.

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وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء، ويختتم 29 نوفمبر. فيما أهدى الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، مع الإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.