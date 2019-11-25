عرض «جالا» لـ«احكيلي» بمهرجان «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 02:05 مساء
مهرجان القاهرة السينمائي يعرض الفيلم المصري «احكيلي» (بوابة الوسط)

ينظم مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في السادسة والنصف من مساء الإثنين، عرض «جالا» (افتتاحي) للفيلم الوثائقي المصري «احكيلي» إخراج ماريان خوري، الذي يشارك بالمسابقة الدولية، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

و«جالا» يقصد بها العروض الاحتفالية في المهرجان، إذ يسب العرض «ريد كاربت» يمر عليه صناع الفيلم وضيوفه.

فيلم «احكيلي» يرصد رحلة شخصية إنسانية وبصرية تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية، التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما.

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حيث تحكي الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، «الأم» هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و«الابنة» هي ابنتها «سارة» التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقية في مسرح الحياة.

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