7 أفلام من 5 قارات تتنافس في «أسبوع النقاد» بـ«القاهرة السينمائي»

الفيلم التونسي «قبل ما يفوت الفوت» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» عن مشاركة سبعة أفلام من خمس قارات مختلفة في مسابقة «أسبوع النقاد الدولي»، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، التي تقام ضمن فعاليات الدورة 41 خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل.

وكشف المهرجان أيضا عن لجنة تحكيم المسابقة، التي تضم في عضويتها الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة «فارايتي» الأميركية، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد والباحث الأردني ناجح حسن.

قائمة أفلام المسابقة، تضم الفيلم التونسي «قبل ما يفوت الفوت» في عرضه الدولي الأول، وهو من إخراج مجدي الأخضر، ويشارك في بطولته مجد مستورة، الفائز بجائزة أحسن ممثل من مهرجان «برلين» العام 2016، ورؤوف بن عمر، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان «القاهرة السينمائي» العام 2017.

كما تشهد المسابقة مشاركة أربعة أفلام في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي: «رجل يموت مليون مرة»، إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا، من إخراج جيسيكا أوريك، والفيلم الصيني «صيف تشانجشا»، إخراج «فنج زو» وشارك في قسم «نظرة ما» بمهرجان «كان» الأخير، والفيلم الروماني «اعتقال»، الذي شارك في مسابقة شرق الغرب بمهرجان «كارلوفي فاري» هذا العام من إخراج أندريه كون، والفيلم الإسباني ذو الطابع التجريبي «وظيفة وفيلم» للمخرج خافيير مارتينيز سولير.

كما يتنافس على جائزتي أسبوع النقاد الدولي بمهرجان «القاهرة» فيلمان شاركا في أسبوع النقاد بمهرجان «كان» هذا العام، وهما «أرض الرماد» في عرضه الأول بشمال أفريقيا، وهو إنتاج مشترك بين كوستاريكا وتشيلي والأرجنتين من إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، والفيلم الجزائري «أبو ليلى»، للمخرج أمين سيدي بومدين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

الأفلام المشاركة في مسابقة «أسبوع النقاد الدولي» تتنافس على جائزتين، هما​ جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني، وجائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم.