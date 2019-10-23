محسن محيي الدين يستعد لمسرحية «محدش يقدر علينا»

بوستر مسرحية «محدش يقدر علينا» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان محسن محيي الدين خلال الفترة الحالية لتقديم مسرحية كوميدية استعراضية تحمل اسم «محدش يقدر علينا»، ومن المقرر عرضها خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن جانبة قال محسن محيي الدين، إن المسرحية تدور أحداثها حول فكرة أن كل إنسان له حلم يسعى لتحقيقه بمساعدة آخرين، ويصبح حلمه نقطة ضعفه عندما يرى الآخرين لهفته لتحقيق حلمه، ويصبح مستغل منهم فيجد نفسه خسران كل شيء، فعلى الإنسان أن يحقق حلمه بجهده وعمله و يصبح حلمه هو مصدر قوته.

مسرحية «محدش يقدر علينا» بطولة وإخراج محسن محيي الدين ومجدي عبدالحليم وحنان عادل ومارتينا عادل وكريم الحسيني وعمرو خليل، كتابة وأغاني محمد عبدالواحد، ألحان محمد حافظ وتوزيع علي أحمد، الاستعراضات بمشاركة فريق «كلاكيت».