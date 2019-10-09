بالصور: هنا الزاهد وأحمد فهمي في جنازة طلعت زكريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 02:59 مساء
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)

شيعت جنازة الفنان المصري، طلعت زكريا، عقب صلاة ظهر الأربعاء، من مسجد العمري بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، قبل أن يوارى جثمان الفنان الراحل في الثرى بمقابر العمود بكرموز.

وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، وفي مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، وأحمد رزق، وأحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، فضلا عن إيمي وعمر نجلي الفنان الراحل.

كما حضر من نجوم الفن محمد لطفي وإلهام شاهين وبوسي شلبي ورضا إدريس وطارق عبدالعزيز.

المئات من أهالي المدينة الساحلية حرصوا على وداع الفنان الراحل، الذي ولد بها في 29 مارس 1960، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليبدأ مشواره الفني.

وتوفي طلعت زكريا، عصر الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما، عقب وعكة صحية ألمت به نقل على أثرها إلى المستشفى.

من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنان طلعت زكريا (تصوير: مصطفى مرتضى)
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