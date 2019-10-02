عودة «القطط» من جديد على «ميامي» الخميس

مشهد من العرض المسرحي «القطط» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد فرقة «المسرح القومي للطفل» التابعة للبيت الفني للمسرح المصري، لعرض مسرحية «القطط» ابتداء من الخميس، وذلك على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب «وسط القاهرة».

«القطط» تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف وقبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، وهو من بطولة راندا قطب وسيد جبر ومحمود حسن وجلال عثمان ووائل إبراهيم ومريم البحراوي، ديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.