«MBC» تطلق فضائية جديدة لبلدان المغرب العربي

ينطلق البثّ الفضائي لـ«MBC5» مساء السبت 21 سبتمبر الحالي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت «مجموعة MBC» عن إطلاق «MBC5» أو (MBC Cinq بالفرنسية) التي ترفع شعار «قوتنا واحدة»، وهي القناة الفضائية الجديدة بنكهة محلية بامتياز، ملؤها الترفيه العائلي لبلدان المغرب العربي.

تحمل القناة الرقم 5 أو Cinq بالفرنسية، المألوف في الثقافة الفرنكوفونية، والمتداول في دول المغرب العربي التي تزخر بمخزونٍ حضاري وتراثي وثقافي ومعرفي عريق. ولعلّ مصطلح «خمسة وخْميس» - الذي يرمز إلى التفاؤل والإيجابية وحسن الطالِع - هو خير تعبير عن المعنى والمغزى.

تسعى القناة الجديدة إلى الاستثمار بأفضل الانتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعه، وذلك بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من جهة، وMBC5 من جهة أُخرى. كما يصُب إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب العربي، لناحية المساهمة في جذب الاستثمارات إلى القطاع الإعلامي، والتحفيز على إيجاد فرص عمل جديدة خصوصا للشباب، ناهيك عن تنشيط عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي.

وينطلق البثّ الفضائي لـ «MBC5» مساء السبت 21 سبتمبر الحالي، مع إطلالة أولى تستهلّها القناة بالموسم الخامس من برنامج «the Voice»، والذي سيكون متوفرا لجمهور بلدان المغرب العربي حصراً عبر قناة MBC5.