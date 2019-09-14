سجن ممثلة أميركية في قضية «الفساد الجامعي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 11:30 صباحا
الممثلة فيليسيتي جونز وزوجها الممثل وليام مايسي في 13 سبتمبر 2019 في بوسطن (أ ف ب)

في إطار فضيحة فساد واسعة، حكم على الممثلة الأميركية، فيليسيتي هوفمان، الجمعة، بالسجن أسبوعين بعد إدانتها بتهمة دفع 15 ألف دولار، لتزوير امتحانات دخول إلى الجامعة لابنتها.

وكانت هوفمان (56 عاما) أقرت في مايو بأنها دفعت 15 ألف دولار إلى مسؤول شركة متخصصة في التحضير لامتحانات «إس إيه تي»، لدخول الجامعات الأميركية لتحسين نتائج ابنتها، وفق «فرانس برس».

وفيليستي جونز، التي اشتهرت عالميا بفضل دورها في مسلسل «ديسبريت هاوس وايفز» هي الأولى من بين نحو ثلاثين من الأهل المتهمين في إطار هذه القضية التي ينطق الحكم في حقها. كانت جلسة الجمعة تعتبر اختبارا لقساوة الأحكام التي سيصدرها القضاء حيال المتهمين وجميعهم من الميسورين.

وطلب المدعي العام الفيدرالي في بوسطن من القاضية إنديرا تالواني إنزال عقوبة السجن شهرا كاملا، مشددا على أن الأهل الأثرياء لا يمكنهم أن يستمروا في إفساد نظام الدخول إلى الجامعات من دون عقاب.

صدور أول حكم في فضيحة الجامعة الأميركية

في المقابل طلب محامو الممثلة عدم الحكم عليها بالسجن، مقترحين الحرية المشروطة لمدة سنة وأعمال المنفعة العامة وغرامة قدرها عشرون ألف دولار. وبتت القاضية إنديرا بفرض عقوبة سجن قصيرة مرفقة بغرامة من 30 ألف دولار و250 ساعة من أعمال المنفعة العامة.

ويلاحق في إطار هذه القضية 50 شخصا من بينهم 30 من الأهل، فضلا عن محامين وأصحاب شركات. وهم متهمون بدفع مبالغ تصل إلى 6.5 مليون دولار لتسهيل دخول أبنائهم إلى جامعات عريقة. واعترف 23 منهم حتى الآن بالتهم الموجهة إليهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
«بوليتيكو»: إسرائيل زرعت أجهزة للتجسس على ترامب قرب البيت الأبيض
دولى
في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سعوديات يغامرن بالتجول دون العباءة السوداء