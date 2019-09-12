وفاة الموسيقي الأميركي دانييل جونستون

دانييل جونستون في الدورة 34 من مهرجان الربيع في بورج الفرنسية (أ ف ب)

توفي الموسيقي والرسام الأميركي دانييل جونستون، الذائع الصيت في مجال الروك البديل، الأربعاء، عن 58 عاما، حسب ما كشف شقيقه ووكيل أعماله ديك جونستون لوكالة «فرانس برس».

وفي خلال أربعين عامًا تقريبًا، شكل الفنان من خلال أعماله عالما شاعريا فريدا من نوعه، مطبوعا بقصص الأطفال وصعوبات التواصل وذكريات الحب الضائع.

وأدخل المغني والملحن والمؤلف والفنان التشكيلي مرات عدة المستشفى في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في الكليتين، لكن وفاته «أفجعت الجميع»، حسب ما قال ديك جونستون، مشيرا إلى أن «معنوياته كانت عالية بالأمس.. وكان يبدو بحال جيدة».

ولد دانييل جونستون سنة 1961 في ساكرامنتو (كاليفورنيا)، وكان يهوى منذ صغره الرسم والعزف على الغيتار وعلى البيانو. وعندما كان مراهقا، كان يسجل مؤلفاته الخاصة ويتبادلها مع أصدقاء موسيقيين.

وتميز أسلوبه الموسيقي بحس فريد من نوعه في التأليف والتلحين وبنظرة إلى العالم حادة وساذجة في الوقت عينه، من خلال قصص قصيرة غالبا ما تكون نهايتها مأسوية لكنها خالية من التلميحات الساخرة وأقرب منها إلى مذكرات.

وعانى لسنوات عدة من الاضطراب الثنائي القطب، وبعد عدة علاجات في مستشفى للاضطرابات العقلية في نهاية الثمانينات، أبرم دانييل جونستون عقدا مع شركة الإنتاج الموسيقي «شيمي ديسك»، التي فتحت له أبواب الشهرة العالمية.

ومن أشهر ألبوماته، «1990» و«أرتيستيك فايس» (1992) و«فان» (1994) و«ريجيكتد آنوون» (2001) و«فير يورسيلف» (2003). وكانت له جولة موسيقية واسعة قبل سنتين.