فؤاد عبدالواحد يطلق «إيه أحبك» (فيديو)

الأغنية من كلمات الشاعر يم، وألحان عبد القادر الهدهود (أ ف ب)

أطلق الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد أغنية منفردة جديدة حملت عنوان «إيه أحبك»، من كلمات الشاعر يم، وألحان الفنان الكويتي عبدالقادر الهدهود، وتوزيع الموزع الموسيقي عصام الشرايطي، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد.

وأعد فؤاد عبدالواحد للأغنية المنفردة فيديو كليب تعاون في تصويره وإخراجه مع أحمد يعقوب، متضمنا في عملية المونتاج كلمات الأغنية الشاعرية، حيث طرح العمل عبر القناة الموسيقية الخاصة لعبدالواحد على «يوتيوب».

هذا ويعمل فؤاد على الانتهاء من تنفيذ أغنيات ألبومه الجديد والثاني في مسيرته الفنية، والذي يتعاون به مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات في تعاون آخر بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة والألبوم الأول.