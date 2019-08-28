مصر تعلن موعد افتتاح المتحف الكبير

مصر تعلن موعد افتتاح المتحف الكبير (أرشيفية:أنترنت)

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، الأربعاء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون فى الربع الأخير من 2020، ولم يحدد موعد الافتتاح تحديدا.

وأوضح المشرف العام على المتحف المصري الكبير اللواء عاطف مفتاح، أن «عدم تحديد يوم افتتاح المتحف يرجع لاعتبارات شديدة الدقة، ونحن نعمل وفق برنامج محدد لإنهاء الأعمال الهندسية والأثرية»، ومن المقرر حسب المخطط المحدد، أن تتوقف الأعمال بالكامل داخل المتحف يوم 30 يونيو 2020، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وأضاف اللواء عاطف مفتاح «أن تحديد يوم الافتتاح هو قرار للسيادة السياسة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ومع التزامات الملوك والرؤساء المدعوين، ولكننا مكلفين بإنهاء الأعمال هندسيًا وأثريًا في 30 يونيو 2020».

وقال مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الطيب عباس، إن أسعار تذاكر دخول المتحف ستكون 400 جنيه للأجنبي لقاعة توت عنخ آمون، و200 جنيه للقاعات الرئيسية، و500 جنيه للتذكرة المجمعة لزيارة جميع القاعات، أما للمصريين والعرب فستكون 50 جنيهًا لقاعة الملك توت عنخ آمون، و30 جنيه للقاعات الرئيسية، و60 جنيها للتذكرة المجمعة.

أما بالنسبة للطلبة فأوضح الطيب أن أسعار الدخول للطلبة الأجانب ستكون 200 لقاعة توت عنخ آمون، و100 للقاعات الرئيسية، و250 جنيه للتذكرة المجمعة، والطلبة المصريين والعرب فستكون سعر التذكرة 30 جنيه مجمعة، وأشار إلى أن الأطفال حتى 6 سنوات يدخلون المتحف مجانًا.