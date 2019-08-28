مقتل موسيقيين بريطانيين وطفلتهما في تحطم طائرة

الزوجان جوناثان جولدستاين وهانا مارسينويس (ذا سن)

أعلن ناطق باسم عائلة ملحن بريطاني، الثلاثاء، أنه لقي حتفه مع زوجته عازفة الساكسفون وطفلتهما الرضيعة، في حادث تحطم طائرة خفيفة في سويسرا، الأحد.

وخلال رحلتهما الأخيرة نشر الزوجان جوناثان جولدستاين وهانا مارسينويس‭‭‭‭ ‬‬‬‬عدة منشورات عن الرحلة على فيسبوك كان آخرها بعد ظهر السبت من مدينة لوزان السويسرية، وصورا له وهو يقود طائرة خفيفة بينما كانت زوجته تحمل بين يديها ابنتهما الرضيعة، وغادرت العائلة مطار لوزان في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وفقا لوكالة «رويترز».

ولم تذكر الشرطة في مقاطعة فاليه السويسرية أسماء أفراد الأسرة لكنها أعلنت تحطم طائرة من طراز بايبر كانت متوجهة إلى إيطاليا في منطقة ممر سيمبلون بجبال الألب الأحد بعد إقلاعها من مطار في سويسرا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص منهم طفلة رضيعة.

وقال المتحدث باسم الأسرة في بيان «تنفطر قلوبنا لوفاة جوناثان وهانا وساسكيا، أحببناهم للغاية، كانوا معا سعداء وسنفتقدهم بشدة، نطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية هذه العائلة في هذا الوقت شديد الصعوبة».

وكان لجولدستاين أعمالا لأفلام منها «خليج الخوف»، كما كان ملحنا غزير الإنتاج لإعلانات تلفزيونية وسينمائية، ووفقا لموقع «مارسينويس»، تخرجت عازفة الساكسفون من الأكاديمية الملكية للموسيقى، وكانت عضوا في عدة فرق موسيقية بريطانية.

موقع تحطم الطائرة (ذا غارديان)

جوناثان مع ابنته (ذا سن)