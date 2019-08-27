تايلور سويفت وميسي إليوت نجمتا حفل «ميوزيك آووردز»

تايلور سويفت خلال حفل «أم تي في آووردز»، 26 أغسطس 2019 (أ ف ب)

حصدت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت جوائز عدة مساء الإثنين، في حفل «أم تي في فيديو ميوزيك آووردز» حيث قدّمت ألبومها الجديد وحيث كرّمت مغنية الراب ميسي إليوت بجائزة عن مجمل مسيرتها.

ونالت سويفت التي لقي ألبومها الأخير «لافر» نجاحا كبيرا وبات أكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة بعد يومين من طرحه، جائزة أفضل شريط مصوّر عن أغنية «يو نيد تو كالم داون»، وفق «فرانس برس».

وحظيت هذه الأغنية أيضا بجائزة «الفيديو الكليب الأكثر إيجابية» بفضل رسالته المناهضة لرهاب المثلية، بالرغم من أن البعض اتهموا المغنية بانتهاز مجتمع المثليين لأغراض تجارية.

وقالت المغنية البالغة من العمر 29 عاما خلال تسلمها الجائزة التي تكتسي شكل رائد فضاء «استعدنا رسائل كثيرة في هذا الشريط المصور. ونحن نصبو إلى عالم يعامل فيه الجميع على قدم المساواة عملا بالقانون».

وقدمت سويفت التي ارتدت للمناسبة قميصا ذهبي اللون وسترة ليلكية لجمهور «برودنشل سنتر» بالقرب من نيويورك في نيوجيرزي أغنيتين من ألبومها الجديد «لوف» و«يو نيد تو كالم داون».

وتايلور سويفت التي عهدت المشاركة في هذا الحفل السنوي كانت صاحبة أكبر عدد من الترشيحات (10) في دورة العام 2019 من «أم تي في فيديو ميوزيك آووردز».

وقبل 10 سنوات، عندما كانت تايلور سويفت مغنية صاعدة وواعدة، قام مغني الراب كانييه ويست بمقاطعة الخطاب الذي كانت تلقيه بعد تسلمها جائزة ليقول لها إنها لا تستحق التكريم الذي حظيت به.

وهي قالت، الإثنين، على السجادة الحمراء «تعلمت أننا لا نعلم أبدا ما يحصل في هذا النوع من الحفلات». وباتت سويفت بعد تلك الحادثة التعيسة واحدة من أنجح المغنيات في العالم وفي رصيدها خمسة ألبومات ضاربة.

تكريم ميسي إليوت

ومن المحطات الأخرى البارزة في دورة العام 2019 من جوائز «أم تي في فيديو ميوزيك آووردز»، تكريم مغنية الراب ميسي إليوت بجائزة «مايكل جاكسون فانغارد آوورد» عن مجمل مسيرتها. ووقف لها الجمهور مصفقا بعد تسلمها الجائزة.

وخاضت إليوت المتحدرة من ولاية فيرجينيا مجال الراب الذي كان تحت هيمنة الذكور في مطلع الألفية الجديدة، فارضة أسلوبها وأنغامها بالتعاون مع المنتج تيمبالاند.

وتفاعل الجمهور بحماس كبير مساء الإثنين، مع أشهر أغانيها. وتسلمت إليوت الجائزة من مغنية الراب كاردي بي التي نالت بدورها جائزة أفضل فيديو كليب هيب هوب.

وحاز مغني الراب ليل ناس إكس الذي حطم مع أغنيته «أولد تاون رود» الرقم القياسي لأطول فترة على رأس لائحة أكثر الأغنيات مبيعا في الولايات المتحدة، جائزة أفضل أغنية عن عمله هذا الذي تعاون فيه مع الفتان الأميركي بيلي راي سايرس.

ومنحت كل من المغنيتن أريانا غراندي وبيلي إيليش اللتين تغيبتا عن الحفل جائزتين في دورة العام 2019 من «أم تي في فيديو ميوزيك آووردز».

وقام ثلاثة ممثلين من مسلسل «ذي سوبرانوز» الشهير بتقديم جائزة لفرقة «جوناس براذرز».