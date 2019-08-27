عودة مسلسل «الكيف» على «إم بي سي مصر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 12:10 مساء
مشهد من مسلسل «الكيف» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعود دراما الصراع بين الشر والقُبح من جانب، وبين الخير والأخلاق من جانب آخر والمتمثلة في مسلسل «الكيف» للعرض من جديد على شاشة قناة «إم بي سي مصر». 

لا يكتفي مسلسل «الكيف» بإلقاء الضوء على قضية إدمان المخدرات وحدها، بل يوسّع الدائرة طارحًا الإدمان كظاهرة خطيرة في المجتمع العربي عمومًا والمصري خصوصًا، ويرصد المسلسل في قالب اجتماعي ظاهرة انتشار المخدرات بأشكال مختلفة بين الناس، وسهولة الوصول إليها وشرائها بمختلف أنواعها ومسمياتها، كما يناقش العمل أيضًا قضية الغش التجاري والفني والفساد في المجتمع، وانهيار القيم الأخلاقية، وانتشار السلوكيات السلبية في الشارع، وغيرها من الممارسات الخاطئة. 

وينجح المُخرج محمد النُقلي للمرة الرابعة في تحويل عمل سينمائي شهير إلي دراما تليفزيونية مميزة يلتف حولها المُشاهدون، فيتعاون مُجددًا مع الكاتب محمد محمود أبو زيد في تقديم عمل يشارك فيه العديد من نجوم الدراما، باسم سمره وأحمد رزق وعفاف شعيب ولوسي وأحمد خليل ورمزي لينر وبيومي فؤاد وسعد الصغير وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم وطارق صبري وياسر الطوبجي ونهى صالح ودعاء رجب، وإيناس عز الدين.

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