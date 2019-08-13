تراشق بالألفاظ بين ريتشارد غير ووزير الداخلية الإيطالي

ريتشارد غير على متن سفينة الأذرع المفتوحة (الإنترنت)

بعد زيارته لها الجمعة، دعا النجم العالمي، ريتشارد غير، الحكومة الإيطالية إلى مساعدة المهاجرين العالقين لأكثر من أسبوع في سفينة تابعة لجمعية خيرية إسبانية في البحر المتوسط، والممنوعة من دخول المياه الإقليمية الإيطالية.

وكتب الممثل الأميركي في تغريدة له أنه يتعين على الحكومة الإيطالية «التوقف عن شيطنة هؤلاء الناس»، حسب «بي بي سي عربي».

وانضم غير، الذي زار سفينة الأذرع المفتوحة لإظهار دعمه، لمؤتمر صحفي في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية مطالبا بالسماح سفينة المهاجرين بالرسو على الشواطئ الإيطالية.

وشبه غير بين سالفيني، وهو وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة، والذي بذل جهدا للحيلولة دون وصول سفن المهاجرين للموانئ الإيطالية، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة.

وقال غير: «لدى الولايات المتحدة مشاكلنا مع اللاجئين القادمين من هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا والمكسيك، وهي مماثلة لما تواجهونه هنا"، متهما السياسيين في كل من إيطاليا والولايات المتحدة بشيطنة المهاجرين».

في المقابل، رد ماتيو سالفيني قائلا إنه على غير أخذ المهاجرين وعددهم 160 إلى هوليوود، وقال في تغريدة على «تويتر»، «هذا الممثل الغني يأتي إلى إيطاليا ليتظاهر كبطل فاعل خير على متن سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية»، وفق «آكي».

وتابع: «نشكر ذلك المليونير الكريم الذي أعرب عن قلقه على مصير المهاجرين على متن السفينة الأذرع المفتوحة ونقول له يمكنك أخذهم معك إلى هوليود على متن طائرتك الخاصة وإيواءهم في فيلتك وإعالتهم، شكرا ريتشارد».

ماتيو سالفيني (الإنترنت)