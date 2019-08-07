اشتعال طائرة تحمل طاقم من جولة «بينك»

اشتعال طائرة تحمل طاقم من جولة المغنية «بينك» (ارشيفية:انترنت)

هبطت طائرة خاصة تحمل أفرادًا من الطاقم المسؤول عن جولة فنية للمغنية الأميركية بينك اضطراريًا في مطار بالدنمرك الثلاثاء واشتعلت فيها النيران، لكن كل ركابها خرجوا سالمين.

وقال رون ليم من شركة «لايف نيشن نورواي» المسؤولة عن الترويج للجولة الموسيقية «تم إخطاري أن الطائرة كانت لفريق بينك وأن كل من عليها لم يصبهم أذى»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأقلعت الطائرة من العاصمة النرويجية أوسلو حيث كانت بينك تحيي حفلًا الاثنين، ولم تكن المغنية الأميركية، المقرر أن تحيى حفلًا في بلدة هورسنس الدنمركية الأربعاء، على متن الطائرة.