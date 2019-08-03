إقبال كبير لشراء النسخة الجديدة لمجلة «فوغ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 01:28 مساء
إقبال كبير لشراء النسخة الجديدة لمجلة «فوغ» (ارشيفية:انترنت)

اصطف محبون للأسرة الملكية البريطانية الجمعة لشراء نسخة جديدة من مجلة فوغ البريطانية شاركت دوقة ساسكس ميغن زوجة الأمير هاري في تحريرها.

وظلت ميغن التي وضعت مولودها الأول آرتشي في مايو، تعمل سبعة أشهر مع إدوارد إينينفول رئيس تحرير فوغ على عدد سبتمبر الذي أفرد على غلافه مساحة لخمس عشرة امرأة ترى دوقة ساسكس أنهن «قوى من أجل التغيير»، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت ساندريا بلامر (55 عامًا) التي كانت تنتظر لشراء المجلة إنها متحمسة للاطلاع على المحتوى المتنوع الذي اختارت ميغن تقديمه في المجلة.

وقالت ميغن الممثلة السابقة التي يبلغ عمرها 37 عامًا في بيان إنها سعت لتوجيه تركيز عدد سبتمبر، الذي يكون عادة أكثر أعداد السنة قراءة، إلى «القيم والقضايا والشخصيات التي تؤثر في العالم اليوم».

ويبرز غلاف المجلة شخصيات مثل النشطة الشابة في مجال تغير المناخ جريتا تونبرغ ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والملاكمة رملا علي والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة سلمى حايك.

وقالت ميغن في بيان «أتمنى أن يشعر القراء بالإلهام الذي شعرت به، من خلال قوى التغيير التي سيجدونها داخل هذه الصفحات».

ويتضمن العدد أيضًا حوار بين ميغن وسيدة الولايات المتحدة الأولى سابقًا ميشيل أوباما، ومقابلة أجراها زوجها الأمير هاري مع جين جودل العالمة المخضرمة في مجال سلوك الرئيسيات.

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