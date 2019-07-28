راغب وسميرة سعيد وأحلام وحماقي في لجنة تحكيم «ذا فويس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 04:12 مساء
لجنة تحكيم «ذا فويس» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن رسميا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي «ذا فويس» بصيغته العربية، خلال شهر أغسطس 2019، والذي يُعرض على شاشات «MBC1» و«MBC العراق» والمنصّات الرقمية التابعة لمجموعة «MBC»، خلال الربع الأخير من السنة الحالية. 

يشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

ومع قرب البدء بتصوير المرحلة الأولى «الصوت وبس» من البرنامج، يترقّب الجمهور والنقّاد على حدّ سواء عودة الثنائي راغب وأحلام معًا مجددًا إلى الشاشة، كما يتطلّعون إلى معرفة نظراء الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة: الأول مراد بوريكي من فريق عاصي الحلاني؛ والثاني ستّار سعد من فريق كاظم الساهر؛ والثالثة نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب؛ والرابعة دموع تحسين من فريق أحلام.

بموازاة ذلك، يستعد عشّاق الطرب الأصيل لمنح أسماعهم جرعات مضاعفة من المُتعة الطربية على أيدي نخبة من الخامات الصوتية الاستثنائية، إلى المزيد من الإثارة والحماسة اللتيْن تميّزان كافة مراحل البرنامج، خصوصًا مرحلة «الصوت وبس»، التي يتنافس فيها المشتركون من شبه المحترفين بهدف استمالة مسامع النجوم – المدرّبين وحثّ أحدهم، على الأقل، على الضغط على زر «أريدك» واستدارة كرسيه معلنًا عن رغبته بضمّ تلك الموهبة إلى فريقه.

أما على مستوى التقديم، فيتولّى تقديم الحلقات كل من ياسر السقاف وناردين فرج، ويُخرج البرنامج بموسمه الخامس جنان منضور.

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