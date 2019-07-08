المكسيك تحتفي بالذكرى 112 لميلاد فريدا كالو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 04:00 مساء
المكسيك تحتفي بالذكرى 112 لميلاد فريدا كالو (فونكس نيو تايمز)

احتفلت مكسيكو سيتي بالذكرى 112 لميلاد الفنانة الراحلة فريدا كالو، التي تعد من أبرز وجوه الفن والحركة النسوية.

وأحيى السكان في حي كويوكان جنوب العاصمة المكسيكية، عرضًا لذكرى ميلاد كالو، مفعمًا بالألوان الزاهية، والفعاليات المتنوعة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وارتدى كثيرون ملابس بأسلوب فريدا الذي اشتهرت به في حياتها، وجاب العشرات شوارع الحي، الذي يقع فيه منزلها والمعروف باسم «البيت الأزرق» والذي أصبح الآن متحف فريدا كالو.

وبدأت كالو الرسم في سن المراهقة أثناء تعافيها من حادث في 1925، تسبب في كسور بعمودها الفقري، ومناطق أخرى من جسدها ما أدى لبقائها في ألم دائم وحرمانها من القدرة على إنجاب الأطفال، بالإضافة إلى إصابتها في الأصل بشلل الأطفال.

ولم تتخط قيمة لوحات فريدا 300 دولار في حياتها، لكن قيمتها تقدر الآن بالملايين، عند عرضها في أبرز دور المزادات في العالم.

وازدادت شهرة كالو في العقد الأخير، من خلال معارض في المكسيك وخارجها، وأعمالها التي ركزت على المرأة بشكل صريح، أكسبتها شهرة عالمية.

المكسيك تحتفي بالذكرى 112 لميلاد فريدا كالو (فونكس نيو تايمز)
المكسيك تحتفي بالذكرى 112 لميلاد فريدا كالو (فونكس نيو تايمز)
المكسيك تحتفي بالذكرى 112 لميلاد فريدا كالو (فونكس نيو تايمز)
المكسيك تحتفي بالذكرى 112 لميلاد فريدا كالو (فونكس نيو تايمز)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على فوائد الزنجبيل الصحية