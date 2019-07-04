لجنة التراث العالمي تنظر في ضم 36 موقعًا جديدًا لقائمتها

لجنة التراث العالمي تنظر في ضم 36 موقعًا جديدًا لقائمتها (ارشيفية:انترنت)

تنظر لجنة التراث العالمي في إلىونسكو ترشيحات إدراج 36 موقعًا جديدًا في قائمة التراث العالمي خلال جلستها الثالثة والأربعين المزمع عقدها في باكو، عاصمة أذربيجان، في الفترة من 30 يونيو إلى 10 يوليو، برئاسة وزير الثقافة في أذربيجان أبولفاس قراييف.

وستقوم اللجنة أيضًا بدراسة حالة صون 166 موقعًا مدرجًا في القائمة، ومنها 54 موقعًا مدرجًا في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وفقًا لموقع اليوم السابع.

ويشار إلى أنّ اللجنة سوف تباشر البت في طلبات إدراج المواقع الجديدة في قائمة التراث العالمي بتاريخ 5 يوليو، وفيما يأتي قائمة بأسماء المواقع المرشحة للإدراج في القائمة.

المواقع الطبيعية

محمية الطيور المهاجرة على طول شواطئ البحر الأصفر وخليج بوهاي الصيني (المرحلة الأولى) (الصين)

غابات هيركانيا (جمهورية إيران الإسلامية)

مجمّع غابات كاينغ كراشان (تايلاند)

الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتارتيكية (فرنسا)

جبال الألب الغربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط (فرنسا وإيطاليا وموناكو)

حديقة فاتناكوكول الوطنية - الطبيعة الديناميكية للنار والجليد (آيسلندا)



المواقع المختلطة «الطبيعية والثقافية»

التراث الطبيعي والثقافي في منطقة أوهريد (امتداد للتراث الطبيعي والثقافي في منطقة أوهريد)، مقدونيا الشمالية (ألبانيا)

مدينة باراتي وتنوعها البيولوجي ومعالمها الثقافية (البرازيل)



المواقع الثقافية

التنقيب التقليدي عن المعادن (بوركينا فاسو)

مدافن دلمون الأثرية (البحرين)

بابل (العراق)

المنظر الثقافي في بودج بيم (أستراليا)

البقايا الأثرية في مدينة يانغتشو (الصين)

مدينة جايبور، راجستان (الهند)

تراث منجم الفحم في امبلين في سواهلونتو (إندونيسيا)

مجموعة أضرحة موزو فورويشي: التلال الجنائزية في اليابان القديمة (اليابان)

مواقع الجرار المغليثية في زيانغهوانغ - سهل الجرار (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)

باغان (ميانمار)

سيوون، مدارس الكونفوشيوسية الجديدة (جمهورية كوريا)

الطريق الألبي العالي في غروسغلوكنر (النمسا)

حدود الإمبراطورية الرومانية - حصون نهر الدانوب (النمسا/ألمانيا/هنغاريا/سلوفاكيا)

متنزه الكتابة على الحجر (كندا)

منطقة التعدين في جبال الخام (تشيكيا/ألمانيا)

منظر تربية وتدريب خيول جر العربات في الاحتفالات في كلادروبي ناد لابيم (تشيكيا)

نظام إدارة المياه في آوغسبورغ (ألمانيا)

منطقة تعدين الصوان التي تعود لفترة ما قبل التاريخ في كرازمنسكي (بولندا)

مبني المفري الملكي- القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) (البرتغال)

كنيسة يسوع الصالح في مونتي في براغا (البرتغال)

الآثار القديمة في بسكوف (الاتحاد الروسي)

المنظر الثقافي في ريسكو كايدو والجبال المقدسة في جزيرة كناريا الكبرى (إسبانيا)

مرصد جورديل بانك (المملكة المتحدة)

مركز شاكي التاريخي والقصر الملكي (أذربيجان)

تلال بروسيكو دي كونجليانو وفالدوبياديني (إيطاليا)

أعمال فرانك لويد رايت المعمارية للقرن العشرين (الولايات المتحدة)

مدينة بورت رويال المغمورة بالمياه - منظر ثقافي أثري مفعم بالحياة (جامايكا)

برزخ باناما الاستعماري (باناما)



وفيما يأتي قائمة بأسماء المواقع المزمع النظر في إدراجها في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر:

مناطق سنداربانس (بنغلادش)

مدينة نيسيبار القديمة (بلغاريا)

التراث الطبيعي والثقافي في منطقة أوخريد (ألبانيا/ مقدونيا الشمالية)

الجزر والمناطق المحمية في خليج كاليفورنيا (المكسيك)

وادي كاتماندو (نيبال)

بابل (العراق)

وتتألف لجنة التراث العالمي من 21 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي، وتجتمع اللجنة مرة واحدة سنويًا للاضطلاع بمسؤولياتها المتمثلة في تنفيذ اتفاقية التراث العالمي.