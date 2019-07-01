تعرف على الفعاليات الثقافية العربية لهذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 03:16 مساء
المهرجان العربي لمسرح الطفل (ارشيفية:انترنت)

محبو الفنون والثقافة في العالم العربي على موعد مع مجموعة من الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، منها:

الإثنين الأول من يوليو - تونس - مهرجان منارات للسينما المتوسطية 

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان منارات للسينما المتوسطية بمشاركة أفلام روائية ووثائقية من أكثر من 20 دولة، ويستمر المهرجان الذى يقدم عروضه على الشواطئ في مدن تونسية متعددة حتى السابع من يوليو، وفقًا لموقع اليوم السابع.

الأردن - ختام وجوائز مهرجان رم المسرحي
تختتم الدورة الثانية من مهرجان رم المسرحي بحفل يقام بالمسرح الرئيس للمركز الثقافي الملكي، ويتم خلاله إعلان وتسليم الجوائز التي تتنافس عليها خمسة عروض محلية.

الثلاثاء 2 يوليو - الكويت - المهرجان العربي لمسرح الطفل
تنطلق على مسرح الدسمة بالعاصمة الكويت الدورة السابعة من المهرجان العربي لمسرح الطفل بمشاركة أربعة عروض من داخل الكويت وخارجها. ويستمر المهرجان حتى 12 يوليو.

الأربعاء 3 يوليو - المغرب - مهرجان تيميتار الدولي للموسيقى
تبدأ الدورة السادسة عشرة من مهرجان تيميتار الدولي للموسيقى بمدينة أكادير في جنوب غرب المغرب تحت شعار «الفنانون الأمازيغ يحتفون بموسيقى العالم»، ويستمر المهرجان حتى 6 يوليو 

السبت 6 يوليو - تونس - ملتقى بنزرت للسينما.
تنطلق الدورة الثامنة من ملتقى بنزرت للسينما بمشاركة 8 أفلام من تونس ومصر وفرنسا مع اختيار صورة المرأة في الصورة السينمائية محورًا للأنشطة والفعاليات الممتدة حتى 9 يوليو، ويهدي الملتقى دورته إلى كلثوم برناز من تونس، ومحسنة توفيق من مصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة