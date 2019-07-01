تعرف على الفعاليات الثقافية العربية لهذا الأسبوع

المهرجان العربي لمسرح الطفل (ارشيفية:انترنت)

محبو الفنون والثقافة في العالم العربي على موعد مع مجموعة من الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، منها:

الإثنين الأول من يوليو - تونس - مهرجان منارات للسينما المتوسطية

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان منارات للسينما المتوسطية بمشاركة أفلام روائية ووثائقية من أكثر من 20 دولة، ويستمر المهرجان الذى يقدم عروضه على الشواطئ في مدن تونسية متعددة حتى السابع من يوليو، وفقًا لموقع اليوم السابع.

الأردن - ختام وجوائز مهرجان رم المسرحي

تختتم الدورة الثانية من مهرجان رم المسرحي بحفل يقام بالمسرح الرئيس للمركز الثقافي الملكي، ويتم خلاله إعلان وتسليم الجوائز التي تتنافس عليها خمسة عروض محلية.

الثلاثاء 2 يوليو - الكويت - المهرجان العربي لمسرح الطفل

تنطلق على مسرح الدسمة بالعاصمة الكويت الدورة السابعة من المهرجان العربي لمسرح الطفل بمشاركة أربعة عروض من داخل الكويت وخارجها. ويستمر المهرجان حتى 12 يوليو.

الأربعاء 3 يوليو - المغرب - مهرجان تيميتار الدولي للموسيقى

تبدأ الدورة السادسة عشرة من مهرجان تيميتار الدولي للموسيقى بمدينة أكادير في جنوب غرب المغرب تحت شعار «الفنانون الأمازيغ يحتفون بموسيقى العالم»، ويستمر المهرجان حتى 6 يوليو

السبت 6 يوليو - تونس - ملتقى بنزرت للسينما.

تنطلق الدورة الثامنة من ملتقى بنزرت للسينما بمشاركة 8 أفلام من تونس ومصر وفرنسا مع اختيار صورة المرأة في الصورة السينمائية محورًا للأنشطة والفعاليات الممتدة حتى 9 يوليو، ويهدي الملتقى دورته إلى كلثوم برناز من تونس، ومحسنة توفيق من مصر.